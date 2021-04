Alsfeld öffnet Läden für Corona-Modellprojekt

Coronavirus. Die Stadt Alsfeld im Vogelsbergkreis hat ihr Modellprojekt begonnen, mit dem sie Öffnungsschritte in der Pandemie testen will. Zum Start am Donnerstag durften zunächst Einzelhandelsgeschäfte in der Kernstadt öffnen. Wer shoppen möchte, braucht einen aktuellen, negativen Test auf das Coronavirus. Weitere mögliche Lockerungen etwa für die Außengastronomie sollen demnach erst in einem zweiten Schritt erfolgen.

Alsfeld gehört zu den drei Modellkommunen in Hessen, die zeitlich befristet Lockerungen erproben können. Das Land hatte neben dem Vogelsberg-Städtchen auch Baunatal in Nordhessen sowie Dieburg ausgewählt.

Die südhessische Kommune teilte allerdings am Donnerstag mit, vorerst nicht öffnen zu wollen. Derzeit könne das Gesundheitsamt keine lückenlose Kontaktnachverfolgung garantieren, hieß es zur Begründung. Baunatal will Ende der Woche bekanntgeben, wann es losgeht.