Alsfeld, Baunatal und Dieburg werden Modellkommunen für Corona-Öffnungen

Hessen. Das nordhessische Baunatal, Alsfeld in Mittelhessen und das südhessische Dieburg sollen als Modellstädte Öffnungsmöglichkeiten in der Corona-Pandemie testen. Das gaben Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden bekannt. Grundlage der möglichen Öffnungen etwa für Handel und Veranstaltungen sind umfangreiche Teststrategien. Vorbild ist unter anderem die baden-württembergische Stadt Tübingen.

AdUnit urban-intext1