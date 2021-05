Als man für Fotos noch Filme brauchte

Liebe Kinder, habt ihr euch schon einmal gefragt, wie Fotografieren funktioniert? Das Wort „Fotografieren“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Schreiben mit Licht“. Dabei fällt das Licht bei einer Kamera durch ein Objektiv auf einen Sensor. Das ist eine kleine lichtempfindliche Scheibe, die das Licht so speichert, wie es auf den Sensor fällt. Das Ergebnis ist dann ein Foto. Denn wie unsere Augen sieht die Kamera nur Licht, das von Gegenständen in das Objektiv zurückgeworfen wird.

Bevor es den Sensor gab, der heute in Smartphones und Kameras eingebaut ist, wurde das Licht auf einem lichtempfindlichen Plastikstreifen gespeichert: einem Film. Um ein Foto zu machen, legte man diese Rolle in die Kamera und spannte den Film hinter dem Objektiv. Drückte man auf den Auslöser kam Licht auf den Film und das Bild „brannte“ sich auf dieser Stelle ein. Dieses Einbrennen nennt man „belichten“.

Auf einem Streifen war sehr viel weniger Platz für Fotos als auf heutigen Smartphones oder Kameras.Normalerweise passten 24 oder 36 Fotos auf einen Film. War dieser voll, nahm man ihn aus der Kamera und brachte ihn in ein Fotostudio. Dort wurde er in eine Flüssigkeit getaucht, die dafür sorgte, dass Licht den Film nicht mehr verändern konnte. Das passierte in einer Dunkelkammer, in der es sehr wenig Licht gab. Mit dem bearbeiteten Film, dem „Negativ“, konnte man nun die eigentlichen Fotos machen, die man dann einkleben oder aufhängen konnte.