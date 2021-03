Südhessen. Weil ein 17-Jähriger am Sonntag (28.3.) gegen 18 Uhr in Groß-Umstadt mehrere Passanten in der Georg-August-Zinn-Straße ansprach und den Angesprochenen vermeintliche Drogen zum Kauf anbot, hatten Zeugen gegen 18 Uhr die Polizei verständigt. Daraufhin stoppten die alarmierten Beamten den beschriebenen jungen Mann noch in Tatortnähe. Bei seiner Durchsuchung wurden zwar keine Drogen aufgefunden, jedoch ein als Kugelschreiber getarntes Messer sichergestellt. Der 17-Jährige wird sich nun wegen des Verdachts des verbotenen Umgangs mit verbotenen Waffen strafrechtlich verantworten müssen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren