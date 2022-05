Als eine Unternehmer-Tochter Polizisten durch den Odenwald kutschieren sollte

Bergstraße. „Das Foto aus dem Jahr 1951 (oder 1952, das ist nicht ganz klärbar) zeigt den Bulli meines Großvaters Jakob Eberle“, schrieb Thomas Desaga aus Bensheim zu seinem Bild.

Jakob Eberle war Händler für Saatgut, Mehl, Viehfutter und Ähnliches. Den Bulli setzte er ab etwa 1951 unter anderem für seine Auslieferungen an die landwirtschaftlichen Betriebe der Region ein. „Am Steuer meine Mutter Gisela Eberle (1955 verheiratete Desaga)“, fügte Thomas Desaga hinzu. Im Betrieb ihres Vaters erwarb Gisela Eberle ihre Fahrpraxis als Bulli-Fahrerin, nachdem sie im Mai 1951 mit 18 Jahren ihren Führerschein gemacht hatte.

Eine staatsbürgerliche Pflicht

Doch damit nicht genug: „Die Polizeiwache Bensheims war zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Besitz eines solchen auch zur Personenbeförderung geeigneten Fahrzeugs, wollte aber gerne damit ihren Betriebsausflug in den Odenwald durchführen“, berichtet Desaga. „Mein Großvater wurde um Ausleihe für den höheren Zweck gebeten, und die Zustimmung war ihm quasi staatsbürgerliche Pflicht. Er stimmte aber nur unter einer Bedingung zu: Niemand sonst außer seine Tochter Gisela durfte ans Steuer seines geliebten neuen Bullis.“

Thomas Desaga berichtet weiter: „Die junge Frau wiederum war zunächst über diesen Auftrag wenig begeistert und machte sich durchaus Sorgen ob der Aussicht, als Fahranfängerin gleich acht die Verkehrsregeln sicher in- und auswendig kennende Polizeibeamte im Rücken zu wissen und so durch den kurvenreichen Odenwald zu chauffieren.“ Doch nach einigem Hin und Her willigte die Fahranfängerin dann doch ein – und so konnte der Betriebsausflug starten.

Unterwegs rutschte der Bulli zum Schrecken (oder zur Erheiterung?) der Fahrgäste einmal auf rutschiger Straße etwas zur Seite weg und es bedurfte des kräftigen Einsatzes der Mitfahrer, um den Bus wieder auf die richtige Spur zu schieben. Dann ging es weiter und der restliche Betriebsausflug verlief ohne besondere verkehrstechnische Vorkommnisse zu aller Zufriedenheit.“

Abschließend schreibt Thomas Desaga: „Im Folge- oder sogar noch im gleichen Jahr erwies sich meine Mutter nochmals als – heute würde man sagen – ,toughe’ Frau, als sie die Berufung zur Winzerkönigin 1952 annahm.“ red