Die heutige Ausgabe der „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ führt in den Bensheimer Stadtteil Auerbach. Bis 1939 war Auerbach eigenständige Gemeinde. Die Zugehörigkeit zum südlichen Nachbarn Bensheim ab dem 1. April 1939 war alles andere als eine Liebesheirat – der Begriff „Zwangsehe“ bringt es eher auf den Punkt. Doch die unter den Nationalsozialisten erfolgte Eingemeindung blieb auch nach Ende der Diktatur bestehen. Gründe der Animositäten zwischen Auerbach und Bensheim lagen auch in der Glaubenszugehörigkeit. War Auerbach früher Teil des Großherzogtums Hessen-Darmstadt und bei Rhein und somit größtenteils protestantisch, war Bensheim weitgehend katholisch, da früher zum Kurfürstentum Mainz gehörend. Doch die Bensheimer Protestanten hatten bereits im Jahr 1863 mit dem Bau der Michaelskirche ihr eigenes Gotteshaus bekommen; in Auerbach aber mussten die Katholiken fast 100 Jahre länger auf ein Gotteshaus warten. Da nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges viele Heimatvertriebene nach Auerbach kamen, wuchs dort die Anzahl der Katholiken in der Bevölkerung. Im Jahre 1955 wurde deshalb in Auerbach eine eigene Pfarrkuratie errichtet, im Jahre 1958 erfolgte der Spatenstich für das Gotteshaus in der Weserstraße. Entworfen vom Architekten Prof. Jan Hubert Pinand, wurde das Gebäude unter dem Architekten Römer aus Darmstadt fertiggestellt. Im Jahre 1959 weihte Bischof Albert Stohr die Kirche auf den Namen Heilig Kreuz. Im Jahre 1960 fotografierte Helmut Wahl die neue Kirche. Die Kirchenglocken sind noch nicht durch Schalljalousien verdeckt. Das historische Foto hat uns freundlicherweise das Stadtarchiv Bensheim aus dem Nachlass von Helmut Wahl zur Verfügung gestellt. tn/BILD: Neu

