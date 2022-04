Als die Erde unter Eis lag

Unsere Erde sah nicht immer so aus, wie sie es heute tut. Damit meine ich nicht nur die Städte und Straßen, die wir gebaut haben. Auch das Wetter und das Klima waren anders. Auf der Erde wechseln sich Eiszeitalter und Warmzeitalter ab. Das passiert über einen sehr langen Zeitraum von vielen Millionen Jahren. Innerhalb dieser Zeitalter gibt es wieder Warm- und Kaltzeiten, die sich abwechseln. Unsere Erde ist etwa viereinhalb Milliarden Jahre alt. In dieser Zeit gab es vermutlich bereits fünf Eiszeitalter. Wir befinden uns gerade in einem solchen Eiszeitalter, allerdings in einer Warmzeit davon.

Wenn wir von „der Eiszeit“ reden, dann meinen wir die letzte Kaltzeit in unserem Eiszeitalter. Diese Zeit hatte ihren Höhepunkt vor 21 000 Jahren und endete vor 10 000 Jahren. Damals waren der Nord- und Südpol sehr viel größer als heute. Die Erde war zum Großteil von Eisflächen überzogen. Halb Deutschland lag damals unter Eis.

Damals lebten auch schon Menschen auf der Erde. Außerdem gab es viele Tiere, die auf dem Eis lebten. Heute sind viele davon ausgestorben. Vor 30 000 Jahren lebten bei uns in der Gegend noch wilde Pferde, Bisons, Löwen, Hyänen, Nashörner und sogar Mammuts. Um mehr über die Eiszeit zu erfahren, bohren Forscher tief in die Erde und in das Eis, das noch an den Polen existiert. Mithilfe dieser „Bohrproben“ können die Forscher herausfinden, wie das Wetter vor vielen Jahren aussah und wie lange die unterschiedlichen Zeiten dauerten. fw

