Alle Vögel sind schon da? Das große Zählen bei der „Stunde der Gartenvögel“

Bergstraße. Welche und wie viele Vögel durch unsere Gärten und Parks flattern, wird das vor uns liegende Wochenende (13. bis 15. Mai) zeigen: Der Naturschutzbund ruft gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der Naturschutzjugend zum 18. Mal zur „Stunde der Gartenvögel“ auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Aktion hatte in den vergangenen Jahren starke Zuwächse an Teilnehmern. „Immer mehr Menschen haben offenbar Interesse an der Natur vor der eigenen Haustür“, so der hessische Landesvorsitzende des Naturschutzbundes, der Bergsträßer Gerhard Eppler.

In Hessen hatten im vergangenen Jahr 11 607 Vogelbegeisterte knapp 250 433 Vögel aus 7901 Gärten gemeldet. Mehr als 140 000 Menschen hatten 2021 bundesweit mitgemacht und aus über 95 000 Gärten über 3,1 Millionen Vögel gemeldet. Gemeinsam mit der Schwesteraktion „Stunde der Wintervögel“ handelt es sich damit um Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion.

Trends über viele Jahre verfolgen

Ziel der Aktion ist es, Trends bei den Beständen über die Jahre zu verfolgen. Die große Datenmenge aus den Zählungen ergibt ein genaues Bild von Zu- und Abnahmen in der Vogelwelt der Gärten und Parks.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weil die „Stunde der Gartenvögel“ bereits seit dem Jahr 2006 stattfindet, können die Ornithologen beim Naturschutzbund bereits auf einen umfangreichen Datenschatz zurückgreifen.

Insgesamt konnten im Jahr 2021 pro Gartenmit 32,5 Individuen deutlich mehr Vögel als im Jahr 2020 entdeckt werden. Während die Gesamtzahl der Vögel im Siedlungsraum im Gegensatz zu den Beständen in der Agrarlandschaft damit weiterhin weitgehend konstant blieb, gab es doch für viele Vogelarten besorgniserregende Entwicklungen: So verharrten 2021 die Sorgenkinder Mauersegler, Mehlschwalbe, Grünfink und Zaunkönig auf Höhe der schlechten Ergebnisse aus den Vorjahren. „Eine Trendwende ist bei ihnen leider weiter nicht in Sicht“, sagt der Ornithologe Bernd Petri, stellvertretender Landesvorsitzender des Naturschutzbundes.

Mit Spannung erwartet werden auch die Ergebnisse der Zählungen der beiden Rotschwanzarten in diesem Jahr. Der eigentlich viel häufigere Hausrotschwanz nimmt seit vielenJahren kontinuierlich ab. Inzwischen wird im Vergleich zum Beginn der Aktion vor 17 Jahren nur noch die Hälfte an Vögeln seiner Art gemeldet. Der seltenere Gartenrotschwanz hält sich dagegen stabil. „Diese Entwicklung beim Hausrotschwanz ist besorgniserregend. Vermutlich leidet er als Gebäudebrüter am Verlust von möglichen Brutnischen und als Insektenfresser an fehlender Nahrung“, bewertet Petri das Ergebnis und rät: „Wer den agilen Insektenfresser unterstützen möchte, sollte also spezielle Halbhöhlen-Nisthilfenanbieten und für reichlich Insekten im Garten sorgen.

Auch Menschen, die wenig über Vögel wissen, können bei der Aktion teilnehmen, betont Eppler. „Unsere Zählhilfe macht das Erkennen einfach. Außerdem hilft die kostenlose App „NABU Vogelwelt“ bei der Identifizierung.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Realistische Momentaufnahme

Wichtig sei es, auch seine Beobachtung zu melden, wenn man während der Zählung nur sehr wenige Vögel festgestellt hat. Eppler: „Das sind sehr wichtige Daten für uns. Es geht ja nicht um einen Wettbewerb, wer die meisten Vögel sieht, sondern darum, eine realistische Momentaufnahme zu erhalten.“

Die Aktion gibt Aufschluss über den Brutbestand, denn im Mittelpunkt stehen Arten, die bei uns brüten. Eppler: „So zum Beispiel die Schwalben, die Ende März aus ihren Winterquartieren in Afrika zurückgekommen sind. Leider hat ihr Bestand in den vergangenen Jahrzehnten stark abgenommen. Beide Schwalbenarten stehen in Hessen auf der Roten Liste und gelten als gefährdet.“ Daher sei es wichtig, Garten und Hof naturnah zu gestalten, Insekten zu fördern, Brutmöglichkeiten am Haus und im Garten zu schaffen und auf jeden Gifteinsatz zu verzichten. Tipps dazu gibt der Naturschutzbund im Internet.

Und so funktioniert die Vogelzählung: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, Park, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte. Die Beobachtungen können am besten online gemeldet werden, aber auch per Post oder Telefon – unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 / 1157115 am Samstag, 14. Mai von 10 bis 18 Uhr. Gemeldet werden kann zudem auch mit der kostenlosen NABU-Vogelwelt-App. Meldeschluss ist der 23. Mai.

Wer zuvor noch etwas üben möchte, findet viele Infos unter www.stundedergartenvoegel.de – darunter Portraits der 40 häufigsten Gartenvögel (www.nabu.de/gartenvoegel ), einen Vogeltrainer (https://vogeltrainer.nabu.de) und Vergleichskarten der am häufigsten verwechselten Vogelarten.

Aktuelle Zwischenstände und erste Ergebnisse sind ab dem ersten Zähltag abrufbar und können mit vergangenen Jahren verglichen werden. Für kleine Vogelexperten hat die NAJU die „Schulstunde der Gartenvögel“ (vom 16. bis 20. Mai) ins Leben gerufen. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.NAJU.de/sdg .

Info: Online: www.stundedergartenvoegel.de