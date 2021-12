Alle öffentlichen Schulträger in Hessen beantragen Geld aus Digitalpakt

Hessen. Die hessischen Schulträger haben sich alle für eine Förderung aus dem "Digitalpakt Schule" von Bund und Land beworben. Die Summe von insgesamt 410 Millionen Euro sei von den 34 öffentlichen Schulträgern vollständig beantragt worden, teilte das Kultusministerium am Donnerstag in Wiesbaden mit. Der Digitalpakt ist in Hessen ein Baustein des Landesprogramms "Digitale Schule". Das Fördergeld fließt unter anderem in die digitale Infrastruktur. "Die Digitalisierung ist ein entscheidender Baustein in der Bildung unserer Kinder und Jugendlichen", sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU). "Dies hat die Corona-Pandemie mehr als deutlich gemacht."

