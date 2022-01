Alkolisierter Mann mit Messer in Bus löst Polizeieinsatz aus

Südhessen. Weil er mit einem Küchenmesser in der Hand in Groß-Gerau in einen Linienbus einstieg, löste ein 36-jähriger Mann aus dem Kreis Groß-Gerau einen Polizeieinsatz aus. Ein Zeuge hatte seine Beobachtung am Freitagnachmittag (21.01.) um 16:35 Uhr über den Polizeinotruf der Leitstelle der Polizei gemeldet. Sofort entsandte Einsatzkräfte konnten den Mann schließlich in einem Bus in Richtung Darmstädter Hauptbahnhof lokalisieren. Er saß im hinteren Bereich und schnitt sich mit dem Messer Wurst auf, die er im Bus verzehrte. Da der 36-Jährige den Einsatzkräften bereits als psychisch auffällig und renitent bekannt war, bestiegen Beamte in Zivil den Bus; mehrere Streifenwagen folgten dem Bus bis zur Endhaltestelle. Dort erfolgte die Kontrolle des Mannes. Er war zwar alkoholisiert und hatte während der Fahrt mehrfach laut wirres Zeug

kundgetan, jedoch hatte er niemanden bedroht oder gefährdet. Vorsorglich wurde das Messer sichergestellt und der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

