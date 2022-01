Groß-Rorheim. An Samstagmorgen ist ein alkoholisierter Fahrer in Groß-Rohrheim mit vier geparkten Pkw kollidiert. Laut Polizei flüchtete er nach dem Zusammenstoß in der Rheinstaße zwischen den Hausnummern 134-57 in Richtung Ortsmitte. Der Fahrer kam vermutlich aufgrund des beschädigten Pkws in der Mannheimer Straße Gernsheim zum Stehen. Es entstand ein hoher Sachschaden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu wenden.