Darmstadt-Dieburg. Ein alkoholisierter Autofahrer ist in Darmstadt-Dieburg mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht und schwer verletzt worden. Der 57-Jährige schwebte aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Rettungskräfte mussten ihn aus dem Wagen befreien. Bevor der Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde, musste er sich noch an der Unfallstelle einem Alkoholtest unterziehen.

