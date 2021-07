Alkoholisiert und randalierend durch die Rathausstraße gezogen

Viernheim. Weil ein 25 Jahre alter Mann betrunken in der Rathausstraße in Viernheim Blumenkübel und Stühle umwarf und Passanten in der Fußgängerzone belästigte, musste er die Nacht zum Donnerstag (14./15.07.) im Polizeigewahrsam

verbringen. Passanten hatten den Randalierer gegen 23 Uhr bei der Polizei gemeldet.

