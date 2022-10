Alkoholisiert am Steuer: Polizei stoppt 24-Jährigen min Lampertheim

Lampertheim. Die Fahrt eines 24-jährigen Autofahrers ist in der Nacht zum Freitag (14.10.), gegen 3.30 Uhr, in der Oberlacher Straße in Lampertheim geendet, wie die Polizei berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Polizeibeamte stoppten den Mann. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung zeigte ein Atemalkoholtest anschließend rund 1,3 Promille an. Der 24-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.