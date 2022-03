Südhessen. "Alkohol und Drogen am Steuer" lautete das Thema zahlreicher Verkehrskontrollen, die am Mittwoch (16.3.) in allen südhessischen Polizeidirektionen durchgeführt wurden.

Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter an der Bergstraße, dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, im Bereich Groß-Gerau, im Odenwald und auf der Autobahn, 696 Personen, darunter 662 Autofahrer, 12 Lastwagen und 13 Motorradfahrer. Im Ergebnis wurden neun Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol oder Drogen gefertigt. Bei drei Fahrzeugführern wurde der Führerschein noch direkt vor Ort sichergestellt. Weil sie gegen die 0,5 Promille Grenze verstießen, müssen sich weitere vier Verkehrsteilnehmer im Rahmen von Ordnungswidrigkeitenanzeigen verantworten. 12 Autofahrer telefonierten während der Fahrt und vier waren ganz ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Den höchsten Promillewert stellten die Einsatzbeamtinnen und Beamten aus Ober-Ramstadt bei der Kontrolle eines 33 Jahre alten Mannes in Mühltal fest. Mit 1,63 Promille stoppten sie den Mühltaler in der Rheinstraße. Seinen Weg nach Hause musste er nach Abschluss aller Maßnahmen zu Fuß absolvieren.

Und auch wenn die Kontrollen an diesem Tag zu Ende gingen. Der Grundsatz, "Kein Pardon für Promillesünder!" ,bleibt bestehen. Wer sich betrunken oder unter Drogeneinfluss hinters Lenkrad setzt, bringt sich und vor allem andere leichtfertig in Gefahr.

