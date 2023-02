Alarmanlage schlägt Einbrecher in Bürstadt in die Flucht

Bürstadt. Ein Friseurgeschäft in der Industriestraße in Bürstadt ist in der Nacht zum Freitag (17.02.), gegen 4.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen geradten, wie die Polizei jetzt berichtet.

Die Täter schlugen, nach mehreren Versuchen ein Fenster aufzuhebeln, gegen eine Scheibe, um sich Zugang in die Räumlichkeiten zu verschaffen. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten daraufhin vom Tatort.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und nimmt diese unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen.