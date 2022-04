Frankfurt. Aktivisten haben am Montagvormittag für Verkehrsbehinderungen in Frankfurt gesorgt. Mehrere Personen hätten sich auf der Autobahn 648 am Katharinenkreisel auf die Fahrbahn gesetzt oder sich dort festgeklebt, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Verkehr in Richtung Innenstadt wurde demnach abgeleitet, ein Fahrstreifen in dem Bereich sei aber passierbar.

