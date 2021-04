Aktionen gegen Tierversuche

Am Samstag erinnerten Tierschützer auf der ganzen Welt aus Anlass des „Internationalen Tages des Versuchstiers“ an das Leiden von Tieren in Forschungslaboren. Auch in der hessischen Stadt Gießen gab es eine Aktion gegen Tierversuche: Vor dem Deutschen Zentrum für Lungenforschung wurden rund 3000 Kuscheltiere auf die Straße gelegt. Einige Tierschützer ketteten sich sogar im Eingangsbereich an und blockierten den Zugang. Eine Sprecherin erklärte: „Im Tierversuch werden Tiere wie Messinstrumente behandelt, die man nach Gebrauch wegwirft. Doch Tiere sind fühlende, leidensfähige Lebewesen, die Freude und Angst empfinden, Schmerz und Qualen erleiden, genau wie wir.“ dpa

