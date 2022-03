Aktion der Wirtschaftsförderung Bergstraße: Wandern und zudem noch Gutes tun

Bergstraße. „Auch die Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) ist über die Situation in der Ukraine tief betroffen und möchte den Menschen vor Ort helfen“, erklärt WFB-Geschäftsführer Matthias Zürker. Daher startet die Tourismusagentur der WFB am heutigen Montag (21.) die Aktion „Hike to Help“.

Die Initiative funktioniert nach dem Prinzip eines klassischen Spendenlaufs: Wer auf dem Nibelungensteig oder einem anderen Weg wandern und an der Aktion teilnehmen möchte, sucht sich jemanden, der die zurückgelegten Kilometer mit einer Spende an die Hilfsorganisation Stelp e.V. belohnt. Spender können zum Beispiel eine oder mehrere Personen aus dem Freundes- oder Familienkreis sein. Der Betrag, der pro Kilometer gespendet wird, wird individuell vorab festgelegt, sollte jedoch mindestens 0,20 Euro für jeden erwanderten Kilometer betragen. Je länger die Wanderung(en) sind, umso höher fällt die Spendensumme aus.

„Wir empfehlen allen, die Wanderungen mittels einer App aufzuzeichnen – zum Beispiel mit Komoot –, um die gewanderten Kilometer am Ende der Woche ganz einfach belegen zu können“, erläutert Simone Paepke, Projektleiterin der WFB-Tourismusagentur.

„Hike to Help“ findet zum 27. März statt. Das Team der WFB gibt der Initiative am ersten Aktionstag den Startschuss mit einer Wanderung auf dem Nibelungensteig, wird auch an den restlichen Tagen der Woche immer wieder unterwegs sein und sucht daher ebenfalls Unterstützer, die den Einsatz mit einer Spende an Stelp belohnen.

Wer sich beteiligen möchte – aktiv oder passiv –, der sendet eine E-Mail an info@nibelungensteig.de oder informiert die Tourismusagentur mit einer Direktnachricht auf dem Instagram-Kanal @nibelungensteig. Die Spenden werden am Ende der Woche unter folgendem Link abgewickelt: www.betterplace.org/f41232. Für alle, die unabhängig von der Wanderung spenden möchten, steht der Link jetzt bereits zur Verfügung.

Die Hilfsorganisation Stelp will die Menschen in der Ukraine mit dringend benötigten Medikamenten versorgen. Zum erweiterten Vorstand der Organisation gehört Timo Hildebrand, seit 2005 „Botschafter der Bergstraße“. red

