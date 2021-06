Aktien der Region noch im Höhenflug der Märkte – wie hart wird die Landung?

Bergstraße. Die Aktienmärkte sind dabei, die Reiseflughöhe zu verlassen, bald werden die Anschnallzeichen aufleuchten und früher musste man das Rauchen einstellen. Die Anleger haben die „Anschnallgurte schon festgezogen“, meinen gar die Börsenspezialisten von CMC Markets.

Drei Regionen – drei Depots: Das Aktienranking des Bergsträßer Anzeigers Der Bergsträßer Anzeiger hat verschiedene regionale Aktiendepots zusammengestellt und berichtet in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung dieser (fiktiven) Geldanlagen. Im Depot Bergstraße/Südhessen sind die Anteilsscheine des Dentaltechnikweltmarktführers Dentsply Sirona enthalten, ebenso die Papiere von TE Connectivity. Beide Konzerne sind an US-Börsen notiert. Für den besseren Vergleich werden Euro-Wechselkurse verwendet. Mit von der Partie sind die Anteilsscheine des Flurfördertechnikunternehmens Jungheinrich und des Zwingenberger Biotechunternehmens Brain. Nicht fehlen darf natürlich der Dax-Konzern Merck aus Darmstadt. Im Depot Rhein-Neckar liegen Aktien des Softwarekonzerns SAP, des Mannheimer Energieversorgers MVV, von Südzucker, dem Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub sowie der BASF. Das Depot Rhein-Main enthält Papiere der Deutschen Bank und der Commerzbank, sowie von Lufthansa und Fraport. Hinzu kommt der Bad Homburger Fresenius-Konzern. mir

Die US-Notenbank kündigte bei ihrer Sitzung am vergangenen Mittwoch angesichts höherer Inflationsraten ein Ende ihrer extrem expansiven Geldpolitik an. Zwei Zinserhöhungen im kommenden Jahr sind nun wahrscheinlich. Bislang waren die Märkte von einem solchen Schritt erst im Jahr 2024 ausgegangen. Steigende Zinsen gehen zulasten der mittlerweile hoch bewerteten Aktienmärkte.

Wird die Europäische Zentralbank (EZB) der US-Notenbank folgen? Momentan sieht es nicht danach aus. Doch ein dank höherer Zinsen stärkerer Dollar wird einen schwächeren Euro nach sich ziehen. Was wiederum die Inflation in der Eurozone anheizen und bei der EZB den Druck hin zu steigenden Zinsen erhöhen wird. Das geht dann auch hierzulande zulasten der Aktien.

Doch was sind die Alternativen für Anleger? Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hat 160 Finanzexperten aus Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltungen gefragt. Die Antwort: In den nächsten sechs Monaten setzen sie weiterhin auf Aktien, Rohstoffe und Immobilien. Weniger gut weg kommen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Kryptowährungen. Sogenannte grüne Anleihen werden nur leicht positiv bewertet.

Die Aktien der börsennotierten Unternehmen der Region Bergstraße/Südhessen lagen in den vergangenen Wochen größtenteils im Plus. Einen großen Sprung machte abermals der Darmstädter Merck-Konzern. Der beliefert nahezu den gesamten Produktionsprozess von Corona-Impfstoffen, so Analyst Peter Spengler von der DZ Bank. Außerdem: Neue Medikamente, die anhaltenden Boom-Phasen der Halbleiter- und Elektronikmaterialien sowie der Bioprozesstechnik trügen das dynamische organische Gewinnwachstum des Unternehmens. Skeptischer ist die Schweizer Großbank UBS. Das laufende Jahr dürfte für Merck mit Blick auf den Rückenwind durch Corona die Spitze markieren, meint Analyst Michael Leuchten. Nächstes Jahr könnte die Entwicklung nicht mehr ganz so hervorragend sein.

Stabil, beziehungsweise mit einem leichten Plus, entwickelt sich das Papier des Elektrotechnikspezialisten TE Connectivity. Das Unternehmen war mit fulminanten Zuwachsraten in das Jahr gestartet. Vor wenigen Tagen kündigte der Vorstand an, Aktien für 1,5 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Das hebt den Wert der verbliebenen Papiere. Ist allerdings auch ein Zeichen dafür, dass das Management keine Ideen hat, in welche Zukunftsgeschäfte das verdiente Geld investiert werden könnte.

Sirona mit gutem ersten Quartal

Die Aktie des Dentaltechnikkonzerns Dentsply Sirona gab in den vergangenen Wochen, von einem sehr hohen Niveau ausgehend, leicht nach. Das Unternehmen, der größte Arbeitgeber an der Bergstraße, wies ein gutes erstes Quartal aus und hob seine Jahresprognose leicht an. Zuletzt hatte Sirona Propel Orthodontics übernommen, einen Anbieter von kieferorthopädischen Apparaturen in den USA.

Jungheinrich, ein Hersteller von Lagertechnik (Gabelstapler), ebenfalls mit einem Standort in Bensheim, ist in boomenden Märkten unterwegs, so Stefan Augustin von Warburg Research. Allerdings bekomme das Unternehmen den derzeitigen Anstieg der Rohmaterialpreise bei den Kosten zu spüren. Er sei aber zuversichtlich, dass dies nach einer Übergangszeit durch höhere Verkaufspreise kompensiert werden kann.

Die Aktie des Zwingenberger Biotechnologieunternehmen Brain legte zuletzt etwas zu, obwohl das Unternehmen ankündigte weitere, Fortschritte in Richtung seiner Jahresziele „vielleicht etwas verlangsamt“ zu erreichen. Bislang wurden als Ziele eine Umsatzerhöhung und ein geringerer Verlust aus dem operativen Geschäft avisiert.

Im Aktiendepot Rhein-Neckar schwächelt das Schwergewicht BASF. Das könnte sich demnächst ändern. Mit steigenden Öl- und Gaspreisen könnte auch der dieser Tage verschobene Börsengang von Wintershall-Dea ein Erfolg werden, heißt es von Warburg Research. Außerdem hat der Grad der Gewinnerholung überrascht, meint Sebastian Satz von der Investmentbank Barclays. Er betonte überdies das starke Wachstum in China.

SAP holt Kurseinbußen auf

Die Aktie des Softwarekonzerns SAP stieg zwar jüngst wieder, ist aber noch ein gutes Stück von dem Niveau des vergangenen Sommers entfernt. Die US-Investmentbank Goldman Sachs meint, dass das Cloud-Wachstum der Walldorfer robust bleibe, so Analyst Mohammed Moawalla. Zudem hätten sie enormes Potenzial für zusätzlichen Absatz über bereits bestehende Kundenkontakte.

Beim Mannheimer Schmierstoffspezialisten Fuchs Petrolub stiegen nach Ansicht von Oliver Schwarz von der Investmentbank Warburg die Rohmaterial- und Logistikkosten schneller als ursprünglich gedacht. Das dennoch bestätigte operative Gewinnziel lasse den Rückschluss zu, dass Preiserhöhungen durchgesetzt werden konnten.

Der Mannheimer Südzucker-Konzern hat zwar von einer Erholung der Preise in seinem Kerngeschäft profitiert und im Herbst dürfte eine gute Preisrunde zu erwarten sein. Zusätzlich dürfte die Bioethanoltochter Crop Energies im zweiten Halbjahr zulegen, heißt es an der Börse. Gleichwohl gab die Aktie nach einem schwachen ersten Quartal deutlich nach.

Der Aktienkurs der Mannheimer MVV Energie stieg zuletzt, was wie immer, auch an der unverändert guten Dividendenrendite liegen dürfte. Hauptaktionär ist die Stadt Mannheim, die auf Ausschüttungen des Versorgers angewiesen ist.

Im Aktiendepot Rhein-Main setzt die Deutsche Bank ihren Aufschwung nicht fort. Unter den Investmentbanken bevorzugt Kian Abouhossein von JP Morgan die US-amerikanischen Institute. Unter den Europäern sei Barclays der Favorit.

Einen guten Start der neuen Strategie bescheinigen Finanzanalysten der Commerzbank. Zusätzliche Umbaukosten seien gut kompensiert worden. Die Papiere dürften mittlerweile aber angemessen bewertet sein, nachdem die unterdurchschnittliche Kursentwicklung ein Ende gefunden hat, heißt es von der Berenberg Bank.

Nach Angaben von Daniel Roseka vom US-Analysehaus Bernstein Research ist kurz nach dem Start des für europäische Fluggesellschaften sehr wichtigen zweiten Quartals die Hoffnung auf eine Erholung im Juli und August nach wie vor hoch. Unter den traditionellen Fluggesellschaften präferiere er IAG (früher British Airways und Iberia), denn die Lufthansa habe unter anderem viele Geschäftsreisende und könnte dadurch ins Hintertreffen geraten. Auch für den Flughafenbetreiber Fraport bleibt die Lage angesichts der Entwicklung in der Tourismusbranche eine Herausforderung, so Elodie Rall von JPMorgan. Für 2022 sei aber Optimismus spürbar.

Manchmal reichen auch Zwischentöne, um den Aktienkurs voranzubringen. Das Management des Medizinunternehmens Fresenius habe während einer Branchenkonferenz zuversichtlich geklungen, erzählt Analystin Veronika Dubajova von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Die Aktie legte zu.