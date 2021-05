Aktien der Region machen bei der Muttertagsrallye nur eine Etappe mit

Bergstraße. Es war der Verband deutscher Blumengeschäftsinhaber, der im Jahr 1923 den Muttertag propagierte. Seinen Ursprung hatte der Tag in der amerikanischen Frauenbewegung. An der Börse spielt der Muttertag ebenfalls eine Rolle. Es gibt die sogenannte Muttertagsrallye. Vor und nach dem Muttertag steigen die Aktienkurse. In den vergangenen 26 Jahren konnte der US-Index Dow Jones in 69 Prozent der Fälle am Tag vor Muttertag und in 65 Prozent der Fälle am Handelstag nach Muttertag zulegen. Das meldete pünktlich zum Muttertag am vergangenen Sonntag das Börsenhandelshaus IG Group. An den deutschen Börsen stiegen dieses Jahr viele Kurse vor dem Muttertag. Die zweite Etappe von Kursanstiegen nach dem Muttertag fiel diesmal aus. Es ging wieder bergab mit den Aktienkursen. Ob das was mit dem anschließenden Vatertag zu tun hat, ist wissenschaftlich noch nicht untersucht.

Drei Regionen – drei Depots: Das Aktienranking des Bergsträßer Anzeigers Der Bergsträßer Anzeiger hat verschiedene regionale Aktiendepots zusammengestellt und berichtet in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung dieser (fiktiven) Geldanlagen. Im Depot Bergstraße/Südhessen sind die Anteilsscheine des Dentaltechnikweltmarktführers Dentsply Sirona enthalten, ebenso die Papiere von TE Connectivity. Beide Konzerne sind an US-Börsen notiert. Für den besseren Vergleich werden Euro-Wechselkurse verwendet. Mit von der Partie sind die Anteilsscheine des Flurfördertechnikunternehmens Jungheinrich und des Zwingenberger Biotechunternehmens Brain. Nicht fehlen darf natürlich der Dax-Konzern Merck aus Darmstadt. Im Depot Rhein-Neckar liegen Aktien des Softwarekonzerns SAP, des Mannheimer Energieversorgers MVV, von Südzucker, dem Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub sowie der BASF. Das Depot Rhein-Main enthält Papiere der Deutschen Bank und der Commerzbank, sowie von Lufthansa und Fraport. Hinzu kommt der Bad Homburger Fresenius-Konzern. mir

Kräftiger Kursrückgang bei Merck

Trotz der Muttertagsrallye gaben die Aktienkurse der Unternehmen im Depot Südhessen/Bergstraße in den vergangenen vier Wochen um ein Prozent nach. Einzige Ursache war jedoch der vergleichsweise kräftige Kursrückgang von Merck. Um zwei Prozent sanken die Kurse aus dem Depot Rhein-Neckar. Das Depot Rhein-Main, seit Jahren im Dauertief, meldete einen Lichtblick. Von niedrigem Niveau aus legten die Papiere wieder zu, und das um gleich zehn Prozent.

Im Depot Südhessen Bergstraße läuft die Aktie von TE Connectivity, mit seinem großen Standort in Bensheim, immer besser. Das Unternehmen scheint immer stärker vom kräftigen Wachstum der E-Autos zu profitieren, die sie mit Steckverbindungen und Sensoren ausrüstet. In den ersten drei Monaten des Jahres legten Auftragseingang, Umsatz und Gewinn deutlich im zweistelligen Prozentbereich zu.

Gelungener Start ins Jahr

Auch Dentsply Sirona meldet einen gelungenen Jahresstart. Die Geschäfte laufen sehr gut. Auch hier legten Umsatz und Gewinn kräftig zu. Die Gewinnprognose wurde angehoben und am Standort Bensheim werden schon wieder Mitarbeiter für die Fertigung gesucht. Alles in allem: beste Aussichten.

Einen Dämpfer hingegen gab es für den Aktienkurs des Darmstädter Chemie- und Pharmaunternehmens Merck. Der Kurs, der in den vergangenen zwölf Monaten um fast die Hälfte zulegte, gab nach. Und das obwohl die jüngsten Quartalszahlen gut ausfielen. Börsenanalyst Peter Spengler von der DZ Bank nennt Merck ein Unternehmen von hoher Qualität. „Neue Medikamente, der anhaltende Boom der Halbleiter- und Elektronikmaterialien sowie die Bioprozesstechnik treiben das dynamische Gewinnwachstum“, so der Experte. Ins gleiche Horn stoßen die Analysten von Warburg Research und Goldman Sachs.

Brain stockt bei Biocatalysts auf

Das Biotechnologieunternehmen Brain aus Zwingenberg hat sich wieder etwas berappelt. Der Aktienkurs legte leicht zu. Zuletzt hatte Brain ein System zur Genom-Editierung bei Pflanzen entwickelt und weitere Anteile an dem erfolgreichen Enzymproduzenten Biocatalysts in Wales von Minderheitsaktionären erworben. Brain hält damit 82,2 Prozent der Biocatalysts-Papiere.

Der Gabelstaplerspezialist Jungheinrich hat sein hohes Kursniveau gehalten. Die meisten Analysten raten zum Halten der Aktie. Stefan Augustin von der Investmentbank hebt die starke Cash-Generierung im ersten Quartal hervor.

Im Depot Rhein-Neckar, das ebenfalls im Minus lag, waren es vor allem die Börsenschwergewichte BASF und SAP, deren Papiere nachgaben. Die anderen Werte blieben in etwa stabil. Gunther Zechmann vom US-Analysehaus Bernstein Research glaubt, dass sich die starke Nachfrage im ersten Quartal bei der BASF im zweiten Jahresviertel fortsetzen dürfte. Die Erholung der Märkte und die steigenden Margen sollten die Aktie im laufenden Jahr weiter stützen.

Eine Art Wiederauferstehung

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für SAP nach den endgültigen Quartalszahlen angehoben. Optimistischere langfristige Annahmen für den Software-Entwickler überkompensierten seine gesenkte Gewinnprognose je Aktie für das laufende Jahr, schrieb Analyst Markus Jost.

Die Aktie von Südzucker legte zwar leicht zu. Doch nach Ansicht von Axel Herlinghaus, Analyst bei der DZ Bank, habe das Papier schon überdurchschnittliche Kursgewinne seit Ende vergangenen Jahres vorzuweisen. Das berge kurzfristig nur noch begrenztes Kurspotenzial. Beim Bioethanolgeschäft seien die Erwartungen gesunken, die mittelfristigen Zuckerperspektiven sieht er hingegen positiver.

Deutlich nach oben in den vergangenen vier Wochen ging es mit den Aktien im Depot Rhein-Main. Die Deutsche Bank feierte eine Art Wiederauferstehung nach Jahren mit milliardenschweren Skandalen, einem schlechter werdenden Ruf auf dem Heimatmarkt und der noch immer andauernden Umstrukturierung der Postbank. Magdalena Stoklosa von Morgan Stanley merkt an: Eine sanierte Bilanz, ein verringerter Geschäftsumfang und eine komfortable Kapitalausstattung erlaubten es dem Geldhaus, sich nun auf das Tagesgeschäft zu fokussieren. Der Weg zu höheren, nachhaltigen Renditen sei nun klarer, wobei die „Verteidigung“ der Erträge eine zentrale Herausforderung darstelle.

Weniger optimistisch stellt sich die Lage bei der Commerzbank dar. Aktienanalystin Jun Yang von der britischen Investmentbank Barclays verweist auf den Start einer vierjährigen Restrukturierungsgeschichte. Es werde brauchen, bis sich die Ergebnisse des Umbaus zeigen.

Weiterhin düster sieht es bei der Lufthansa aus. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen der Fluggesellschaft seien nach wie vor stark verbesserungswürdig, meint Analyst Sven Diermeier von Independent Resarch. Das Unternehmen befinde sich immer noch im Wettlauf zwischen Markterholung und anhaltender Erosion der Bilanz. Die Corona-Pandemie hat auch das erste Quartal belastet. Die Erholung läuft schleppender als erwartet. Und es wird auch noch mit einer umfangreichen Kapitalerhöhung gerechnet.

Etwas optimistischer sind die Analysten bei Fraport. Die Corona-Krise hat dem Frankfurter Flughafenbetreiber im ersten Quartal zwar einen weiteren Verlust eingebrockt. Allerdings fiel das Minus geringer aus als gedacht und der Fraport-Chef sieht den Tiefpunkt im Luftverkehr überschritten. Nach einem guten Jahresstart raten die meisten Analysten zum Kauf der Aktie von Fresenius. Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen. Das Papier stabilisiert das Rhein-Main-Depot mit einem Kursanstieg in den vergangenen Wochen.