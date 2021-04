Aktien der Region halten sich in einer stabilen Seitenlage auf hohem Niveau

Bergstraße. Die Euphorie einer schnellen wirtschaftlichen Erholung in der Corona-Pandemie lässt derzeit etwas nach. Das ist auch an der Börse zu erkennen, wo die Kurse sich zuletzt eher seitwärts bewegten – wenngleich auf hohem Niveau.

AdUnit urban-intext1

Drei Regionen – drei Depots: Das Aktienranking des Bergsträßer Anzeigers Der Bergsträßer Anzeiger hat verschiedene regionale Aktiendepots zusammengestellt und berichtet in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung dieser (fiktiven) Geldanlagen. Im Depot Bergstraße/Südhessen sind die Anteilsscheine des Dentaltechnikweltmarktführers Dentsply Sirona enthalten, ebenso die Papiere von TE Connectivity. Beide Konzerne sind an US-Börsen notiert. Für den besseren Vergleich werden Euro-Wechselkurse verwendet. Mit von der Partie sind die Anteilsscheine des Flurfördertechnikunternehmens Jungheinrich und des Zwingenberger Biotechunternehmens Brain. Nicht fehlen darf natürlich der Dax-Konzern Merck aus Darmstadt. Im Depot Rhein-Neckar liegen Aktien des Softwarekonzerns SAP, des Mannheimer Energieversorgers MVV, von Südzucker, dem Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub sowie der BASF. Das Depot Rhein-Main enthält Papiere der Deutschen Bank und der Commerzbank, sowie von Lufthansa und Fraport. Hinzu kommt der Bad Homburger Fresenius-Konzern. mir

Wichtige Frühindikatoren der Wirtschaft deuten in eine ähnliche Richtung. Der Index des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) gab diese Woche leicht nach. Das war der erste Rückgang seit November vergangenen Jahres. Als Grund nennen die ZEW-Wissenschaftler den Ausblick auf einen verschärften Lockdown ab der kommenden Woche.

Warten auf bessere Impfquote

Eine ernstzunehmende Öffnungsperspektive gebe es erst bei einer ausreichenden Impfquote der Bevölkerung. Die sei aber vor dem Sommer nicht zu erwarten. Die bisher gut durch die Krise gekommene deutsche Industrie kämpft außerdem mit Lieferengpässen bei Vorprodukten – das hemmt in einigen Branchen die Produktion. Diese Probleme dürften aber nur vorübergehend sein, so dass der Nachfrage-Rückstau in den kommenden Monaten abgearbeitet werden kann.

Ob sich das an der Börse auswirkt, oder vieles schon vorweggenommen wurde, muss sich zeigen. Derweil halten sich die Kurse von vielen börsennotierten Unternehmen der Region in einer Art stabilen Seitenlage. Das zeigt die neueste Ausgabe des BA-Aktienrankings.

AdUnit urban-intext2

Blues-Stimmung in Rhein-Main

Die Papiere der Region Bergstraße/Südhessen konnten in den vergangenen Wochen leicht zulegen. Einen stärkeren Schub gab es für die Papiere aus dem Depot Rhein-Neckar. Ausschlaggebend hierfür war fast ausschließlich der Kurssprung der SAP-Aktie nach sehr guten Geschäftszahlen und einem optimistischen Ausblick. Im Depot Rhein-Main war dagegen wieder einmal Blues-Stimmung angesagt. Trotz Höhenflügen im Markt (Dax) ging der Wert des Depots wieder einmal zurück.

Nach Einbruch schnell erholt

Sehr erfreulich entwickelte sich im Depot Bergstraße/Südhessen die Aktie von Dentsply Sirona. Der Markt für Dentaltechnik hat sich nach dem heftigen Einbruch im vergangenen Jahr schnell wieder erholt. Und am wichtigen Standort Bensheim ist die Produktion wieder voll ausgelastet.

AdUnit urban-intext3

Die Aktie von TE Connectivity, dem zweiten wichtigen großen Unternehmen in Bensheim, bewegt sich nach einem kräftigen Schub in den letzten Monaten des vergangenen Jahres auf hohem Niveau seitwärts. Neue Impulse für das Papier könnten die nächste Woche anstehenden Quartalszahlen liefern.

AdUnit urban-intext4

Merck steigt und steigt und steigt

Fast schon unheimlich im Südhessen/Bergstraße-Depot ist die Entwicklung der Aktie des Darmstädter Pharma- und Chemiekonzerns Merck. Der Kurs steigt und steigt und steigt. Und es scheint noch Luft nach oben. Peter Spengler, Aktienanalyst der DZ Bank, weist darauf hin, dass Merck nahezu den gesamten Produktionsprozess von mRNA- und Virusvektor-Impfstoffen gegen das Corona-Virus unterstütze. Neue Medikamente sowie die anhaltenden Boom-Phasen der Halbleiter- und Elektronikmaterialien beziehungsweise der Bioprozesstechnik trügen das dynamische, aus eigener Kraft generierte Gewinnwachstum.

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich steht nach starken Quartalszahlen ebenfalls gut da. Philippe Lorain von der Privatbank Berenberg glaubt, dass das Unternehmen von den Maßnahmen zur Effizienzsteigerung profitieren werde. Anleger sollten aber auf einen besseren Einstiegszeitpunkt für die Aktie warten.

Brain hält die rote Laterne

Die rote Laterne im Depot Bergstraße/Südhessen hält nach wie vor das Zwingenberger Biotechnologieunternehmen Brain. Hier ist der Aktienkurs wieder unter den Emissionskurs von neun Euro aus dem Börsengang im Jahr 2016 gerutscht. Seit Jahren wird auf schwarze Zahlen gewartet.

Im Depot Rhein Neckar lohnt sich immer ein Blick auf die BASF. Mit ihren vielen Kunden aus vielen Branchen ist sie immer ein guter Indikator für die Entwicklung der Gesamtwirtschaft. Und der Aktienkurs legte zuletzt leicht zu.

In exzellenter Verfassung

Christian Faitz vom Analysehaus Kepler Cheuvreux bescheinigte dem Ludwigshafener Konzern angesichts jüngster Informationen auf einem Kapitalmarkttag eine exzellente Verfassung. Das gilt auch für den Walldorfer Softwarekonzern SAP. Julian Serafini vom Analysehaus Jeffries hält das Unternehmen für gut positioniert, um vom Übergang zu cloud-basierten Angeboten (Software als Dienstleistung über das Internet) zu profitieren. In Corona-Zeiten zeigten Kunden an diesen Dienstleistungen ein verstärktes Interesse.

Der Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub erholt sich langsam von seinem Kursrückgang von Ende Februar. Zuversichtlich ist Markus Mayer von der Baader Bank. Er habe gehört, dass die Nachfrage aus der Auto- und Investitionsgüterindustrie nach Schmierstoffen höher sei als erwartet.

Der Südzucker-Konzern könnte von der anhaltenden Erholung der Zuckerpreise profitieren. Das zeigen nach Angaben des Analysehauses Warburg die vorläufigen Jahreszahlen.

Im Depot Rhein-Main gibt es kaum gute Nachrichten. Die Aktie der Deutschen Bank verharrt nach einem Aufschwung im Februar auf dem aktuellen Niveau. Die europäischen Investmentbanken dürften demnächst über ein weiteres gutes erstes Quartal berichten, so Jernej Omahen von Goldman Sachs. Er ziehe aber BNP Paribas und Barclays der Deutschen Bank vor.

Weiter bergab ging des mit den Papieren der Commerzbank. Der Restrukturierungsplan der Bank erscheine weiterhin sehr ambitioniert, meint Analyst Jan Lennertz von Independent Research. Die mit den Restrukturierungen anfallenden Kosten könnten höher als angepeilt ausfallen, fürchtet Analyst Jun Yang von der britischen Investmentbank Barclays.

Eingebrochener Reisemarkt

Ebenfalls düster steht es um die Lufthansa-Aktie, die weiter an Wert verlor. Die Corona-Krise werfe einen langen Schatten auf die Branche, so Jarrod Castle von der Schweizer Großbank UBS. Die Berenberg Bank hat die aktuellen Trends in der Branche angesichts der Corona-Pandemie untersucht und kam zu dem Schluss, dass sich in den USA der inländische Reiseverkehr erhole, in Europa das Passagieraufkommen angesichts der wieder erhöhten Infektionszahlen und andauernder Beschränkungen hingegen schwach bleibe.

Mit einer fortgesetzt schwachen Geschäftsentwicklung rechnet die US-Bank JPMorgan beim Flughafenbetreiber Fraport. Positive Impulse könnten hier vom laufenden Kostensenkungsprogramm ausgehen.

Einziger Lichtblick im Depot Rhein-Main ist die Aktie von Fresenius, die in den vergangenen Wochen leicht zulegte. Anfang Mai werden Zahlen zum ersten Quartal bekanntgegeben, dann wird sich zeigen, wohin die künftige Kurs-Reise gehen könnte.