Aktien aus der Region starten fulminant ins neue Jahr – und schlagen sogar den Dax

Im Jahr 2008 wurde die Gasförderanlage von BASF und Gazprom im westsibirischen Nowy Urengoi in Betrieb genommen. Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat die BASF ihr Engagement in Russland beendet. Dem Aktienkurs hat der Schlussstrich einen kleinen Schub gegeben.