Aktien aus der Region mussten 2022 in weltweiten Turbulenzen Federn lassen

Bergstraße. Börsen mögen keine Rezessionen. Im Jahr 2003 nach dem Platzen der Dotcom-Blase sank das deutsche Bruttoinlandsprodukt um 0,7 Prozent, an den Aktienmärkten ging es um mehr als 30 Prozent nach oben. Im Jahr 2009, nach der Finanzkrise, sackte das BIP um 5,7 Prozent ab, der Dax legte um 24 Prozent zu. Für 2023 ist wieder eine, wenn auch milde Rezession möglich. Das würde für steigende Kurse sprechen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Drei Regionen – drei Depots: Das Aktienranking des Bergsträßer Anzeigers Der Bergsträßer Anzeiger hat verschiedene regionale Aktiendepots zusammengestellt und berichtet in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung dieser (fiktiven) Geldanlagen. Im Depot Bergstraße/Südhessen sind die Anteilsscheine des Dentaltechnikweltmarktführers Dentsply Sirona enthalten, ebenso die Papiere von TE Connectivity. Beide Konzerne sind an US-Börsen notiert. Für den besseren Vergleich werden Euro-Wechselkurse verwendet. Mit von der Partie sind die Anteilsscheine des Flurfördertechnikunternehmens Jungheinrich und des Zwingenberger Biotechunternehmens Brain. Nicht fehlen darf natürlich der Dax-Konzern Merck aus Darmstadt. Im Depot Rhein-Neckar liegen Aktien des Softwarekonzerns SAP, des Mannheimer Energieversorgers MVV, von Südzucker, dem Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub sowie der BASF. Das Depot Rhein-Main enthält Papiere der Deutschen Bank und der Commerzbank, sowie von Lufthansa und Fraport. Hinzu kommt der Bad Homburger Fresenius-Konzern. mir

„Besser, nicht einfacher“ wird das Börsenjahr 2023, meint Bernd Meyer, Chefanlagestratege der Berenberg Bank. Er und andere Auguren in Banken, Vermögensverwaltungen und Versicherungen geben dieser Tage Prognosen für 2023 ab. Der Tenor: Nach einem rauen Start wird das Börsenjahr im Erholungsmodus enden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat Meyer und 27 andere Experten befragt. Die sehen beim Dax ein Plus von rund 8 Prozent auf 15 000 Punkte Ende 2023.

Doch zunächst ein Blick zurück: Auch Aktien aus der Region mussten 2022 im Zuge der weltweiten Börsen-Turbulenzen, ausgelöst vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, den rigiden Covid-Lockdown in China, unterbrochene Lieferketten der Unternehmen sowie höhere Zinsen der Zentralbanken, kräftig Federn lassen. Seit Jahresbeginn verloren die Papiere aus dem Depot Südhessen/Bergstraße rund 18 Prozent an Wert, im Depot Rhein-Neckar waren es ebenfalls minus 18 und im Depot Rhein-Main sogar minus 28 Prozent. Schaut man auf die längerfristige Entwicklung, dann sind Anleger mit Papieren aus dem Depot Südhessen/Bergstraße am besten gefahren, gefolgt von Rhein-Neckar und Rhein-Main. Und der Blick nach vorne?

Merck und viel Potenzial

Im Depot Südhessen/Bergstraße sieht es beim Merck-Konzern für 2023 recht gut aus. Für Emily Field von der Investmentbank Barclays zählt Merck, nach dem Besuch von Branchenveranstaltungen und Gesprächen mit Investoren, zu den Titeln, bei denen sie die Erwartungen für 2023 als eher positiv wahrnehme.

Positiv müsste das Jahr auch für Dentsply Sirona werden. Denn schlechter kann es vermutlich nicht mehr werden, die Aktie notierte kürzlich noch am Zehnjahrestief. Michael Petrusky von Barrington Research attestierte der Konzernzentrale in den USA eine „suboptimale Betriebsführung“ (der BA berichtete), die stark zum Verfall der Aktie beigetragen habe. Für die Aktionäre sei 2022 eine „Halbkatastrophe“ gewesen. 2023 sehe es günstiger aus, oder zumindest „weniger schrecklich“.

Ob es mit der Aktie von TE Connectivity nach der jüngsten Talfahrt wieder aufwärts geht, muss sich zeigen. Der starke Dollar macht zu schaffen. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 rechnet TE dadurch mit einem Umsatzrückgang von zwei Prozent und einem Gewinnrückgang von rund 15 Prozent, ausgehend von Rekordzahlen im Quartal zuvor. Im Fünfjahresvergleich notiert das Papier hingegen im oberen Bereich und wird auch in etwa dort bleiben, so das Ergebnis von Analystenschätzungen.

Beim Gabelstaplerhersteller Jungheinrich wird schon weiter geblickt. Bis 2025 soll der Umsatz auf 5,5 Milliarden Euro wachsen, die operative Rendite bei zwischen 8 und 10 Prozent liegen. 2022 soll der Umsatz mindestens 4,6 Milliarden Euro betragen, die operative Rendite mindestens 7,2 Prozent. Im langjährigen Vergleich ist die Aktie derzeit eher günstig bewertet.

Die Aktie des Zwingenberger Biotechnologieunternehmens Brain steht und fällt mit der Profitabilität. Zuletzt fiel der Aktienkurs wieder und ist derzeit mit 5,50 Euro weit von den 9 Euro beim Börsengang 2016 entfernt. Schwarze Zahlen sollen immerhin bald in Sicht sein, wenn auch nur ohne Berücksichtigung von Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Es bleibt dabei: Viel Luft nach oben.

Stabil in Rhein-Neckar

Im Depot Rhein-Neckar sieht Gunther Zechmann vom US-Analysehaus Bernstein Research für die BASF mehr Licht als Schatten. Eine weniger angespannte Erdgassituation und die Covid-Lockerungen in China könnten den Gewinn steigern. Was wiederum zu einem steigenden Aktienkurs führen könnte.

Der einstige Börsenprimus SAP hat an Glanz verloren. Die Aussagen von Finanzchef Luca Mucic in einem Zeitungsinterview ließen immerhin auf eine robuste Nachfrage schließen, heißt es von Warburg Research. In Summe betrachtet raten allerdings weniger Finanzanalysten zum Kauf der Aktie als noch vor einem Jahr.

Ein sicheres Dividendenpapier ist die Aktie der MVV Energie. Angesichts der geringen Liquidität ist die Gefahr starker Kursverluste eher gering. Und die Dividende dürfte stabil bleiben. Die Stadt Mannheim ist Mehrheitsaktionär, das Dividendengeld wird fürs Stadtsäckel dringender denn je gebraucht. Auf stabile Dividenden wird auch der zweite Großaktionär, der australische Vermögensverwalter First Sentier Investors, aus sein – und bleiben.

Als Dividendentitel hat sich in diesem Jahr auch die Aktie des Schmierstoffkonzerns Fuchs Petrolub bewährt und der Kurs hat sich schnell von seinen Sommertiefs erholt. 20 Jahre mit aufeinander folgenden Dividendensteigerungen und 29 Jahre ohne Dividendenkürzung sprechen ebenfalls für das Papier. Und für kommendes Jahr rechnen Analysten mindestens mit stabilen Gewinnen je Aktie.

Eher im Verborgenen hat sich die Südzucker-Aktie in diesem Jahr prächtig entwickelt. Oliver Schwarz von Warburg Research meint, dass beim Unternehmen das Licht am Ende des Tunnels zunehmend heller werde. Gerade das Kerngeschäft Zucker werde zur Verbesserung der Gewinne beitragen.

Licht und Schatten in Rhein-Main

Im Depot Rhein-Main ist Chris Hallam von Goldman Sachs für die Aktie der Deutschen Bank guter Dinge. Obwohl die Wirtschaft in eine Rezession laufe, sei er für den europäischen Bankensektor 2023 positiv gestimmt. Die Nettozinserträge der Geldhäuser dürften zulegen, auch sei mit guten Ausschüttungen an die Aktionäre zu rechnen. Allerdings erwartet er auch steigende Kosten.

Das durchschnittliche Commerzbank-Kursziel von 12 Analysen unterschiedlicher Analysten liegt bei knapp 10 Euro. Aktuell beträgt der Kurs knapp 9 Euro. Das sieht nicht nach viel Aufwärtspotenzial aus. Der Vorstand sieht die Konsolidierung als abgeschlossen. Allerdings könnten Kostensteigerungen die Einsparungen der jüngsten Vergangenheit wieder zunichte machen.

Bei der Lufthansa dürften Aktionäre froh sein, ein Jahr ohne allzu viele (negative) Überraschungen zu erleben. Zuletzt hat der Konzern immerhin seine Prognose angehoben und die Buchungslage für die kommenden Monate deutet auf eine weitere Fortsetzung der positiven Entwicklung im Passagiergeschäft hin. Im Luftverkehr sei trotz der kurzfristigen Stärke im laufenden Jahr mit einem Rückgang der Passagiernachfrage 2023 zu rechnen, meint hingegen Analyst Samuel Bland von der JP Morgan. Das geringere Angebot im Vergleich zu 2019 könnte jedoch für positive Überraschungen bei den Durchschnittserlösen sorgen. Die liegen schon jetzt über dem Vorkrisenniveau.

Auf Kurserholung müssen die Anteilseigner von Fraport setzen. Zwar wurde zuletzt die Prognose leicht angehoben doch auch für 2022 wird keine Dividende ausgeschüttet. Zuletzt war das für 2018 der Fall. Graham Hunt vom Analysehaus Jefferies weist darauf hin, dass sich das Verkehrsaufkommen klar erholt habe. Aufgrund der hohen Verschuldung und des negativen Free Cashflow bleibt er für den Flughafenbetreiber aber vorsichtig gestimmt.

Vorsichtiger Optimismus ist auch beim Fresenius-Konzern angebracht. Er habe in seinem jüngsten Report zwar den zuletzt eingetrübten Jahresausblick berücksichtigt, so Analyst David Adlington von JP Morgan. Die kurzfristige Geschäftsentwicklung sei für den Anlagehintergrund jedoch weniger wichtig als das Potenzial für eine Änderung der Unternehmensstruktur unter dem neuen Management.