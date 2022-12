Aktien aus der Region halten sich auf einem hohen Niveau

Bergstraße. Die besser als erwarteten US-Inflationsdaten hätten der Startschuss für eine Jahresendrallye an der Bösen sein können. Doch da war Jerome Powell vor, der Chef der amerikanischen Notenbank. „Wir werden Kurs halten, bis die Arbeit erledigt ist“, sagte er. Auch wenn die jüngste Zinserhöhung der US-Notenbank mit einem halben Prozentpunkt nicht mehr so stark wie zuvor ausfällt, ein Ende der strengen Geldpolitik ist noch lange nicht in Sicht. Das dürfte also noch eine ganze Weile auf den Börsen lasten.

Drei Regionen – drei Depots: Das Aktienranking des Bergsträßer Anzeigers Der Bergsträßer Anzeiger hat verschiedene regionale Aktiendepots zusammengestellt und berichtet in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung dieser (fiktiven) Geldanlagen. Im Depot Bergstraße/Südhessen sind die Anteilsscheine des Dentaltechnikweltmarktführers Dentsply Sirona enthalten, ebenso die Papiere von TE Connectivity. Beide Konzerne sind an US-Börsen notiert. Für den besseren Vergleich werden Euro-Wechselkurse verwendet. Mit von der Partie sind die Anteilsscheine des Flurfördertechnikunternehmens Jungheinrich und des Zwingenberger Biotechunternehmens Brain. Nicht fehlen darf natürlich der Dax-Konzern Merck aus Darmstadt. Im Depot Rhein-Neckar liegen Aktien des Softwarekonzerns SAP, des Mannheimer Energieversorgers MVV, von Südzucker, dem Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub sowie der BASF. Das Depot Rhein-Main enthält Papiere der Deutschen Bank und der Commerzbank, sowie von Lufthansa und Fraport. Hinzu kommt der Bad Homburger Fresenius-Konzern. mir

Merck sticht hervor

Den weltweiten Anstieg der Aktienkurse seit Oktober haben auch die Papiere börsennotierter Unternehmen aus der Region mitgemacht. Seither halten sie sich, mehr oder weniger, auf gutem Niveau. Anteilsscheine aus dem Depot Bergstraße/Südhessen sowie Rhein-Main legten in den vergangenen Wochen um fast zwei Prozent zu. Das ist mehr als der Deutsche Aktienindex Dax, der im gleichen Zeitraum um knapp ein Prozent stieg. Etwas bergab ging es hingegen mit den Aktien aus dem Depot Rhein-Neckar, was vor allem an den gesunkenen Kursen der Schwergewichte SAP und BASF lag.

Im Depot Bergstraße/Südhessen sticht diesmal vor allem die Aktie von Merck aus Darmstadt hervor. Sie nähert sich wieder der markanten Marke von 200 Euro. Aktienanalyst Michael Leuchten von der Schweizer Großbank UBS meint, dass der Konzern mit einem Multiple-Sklerose-Mittel und einem Krebswirkstoff wieder eine interessante Anlagestory habe. Dies könne die Anleger über die Unsicherheiten im Electronics-Geschäft hinweg trösten.

Nach Angaben von Emily Field von der britischen Investmentbank Barclays hat Merck bei einer Telefonkonferenz angekündigt, die Produktivität seiner Pharma-Sparte im historischen Vergleich verdoppeln. Das Ziel sei, im Schnitt alle eineinhalb Jahre mindestens ein neues Medikament auf den Markt zu bringen oder ein bestehendes für eine neue Indikation zulassen.

Starker Dollar ist spürbar

Die Aktie von Dentsply Sirona scheint sich langsam ihrem markanten Punkt, von ihrem Zehnjahrestief, zu lösen. Doch der weitere Weg wird kein leichter sein. Denn derzeit läuft nur das Europageschäft operativ gut, die Märkte in China und den USA hingegen entwickeln sich schwächer.

Im dritten Quartal ging der Umsatz um knapp neun Prozent zurück, was fast ausschließlich auf Währungseffekte durch den schwachen Euro zurückzuführen ist. Einen Verlust von mehr als einer Milliarde Dollar, bedingt durch Abschreibungen auf Firmenwerte, hatte der Konzern bereits Anfang November avisiert (der BA berichtete).

Den starken Dollar spürt auch der Elektrotechnikkonzern TE Connectivity mit seinem großen Standort in Bensheim. Nach einem Rekordjahr, was Umsatz und Gewinn angehen, schwächt sich das Geschäft aufgrund von Währungseffekten ab. Ohne Währungseffekte, würde das Geschäft deutlich zulegen, der Gewinn bliebe stabil. Wie der Konzern dieser Tage mitteilte, wird die Dividende erhöht. Das wird die Aktionäre freuen, zumal die Aktie sich mit einem stabilen Aufwärtstrend schwertut.

Brain-Kurs zieht an

Den prozentual größten Sprung im Depot Südhessen Bergstraße machte die Aktie des Biotechnologieunternehmens Brain aus Zwingenberg. Hier hatte Mitte November die MP Beteiligungs GmbH ihre Anteile auf rund 45 Prozent erhöht. Hinter dem Brain-Großaktionär steht Martin Putsch, bekannt als Eigentümer der Firma Recaro Flugzeugsitze.

Putsch ist schon lange an Brain beteiligt. MP wolle die Entwicklung von Brain am Kapitalmarkt weiterhin langfristig begleiten und betrachte das momentan schwache Kapitalmarktumfeld für die Aktie als gute Investitionsopportunität, hieß es in der Mitteilung. Der Aktienkurs hat sich von seinem Allzeittief von vier Euro im Oktober dieses Jahres erholt und liegt schon über sechs Euro. Beim Börsengang im Jahr 2016 lag der Kurs bei allerdings bei neun Euro, am Jahresanfang 2022 bei zehn Euro.

BASF und SAP schwächeln

Im Depot Rhein-Neckar haben zuletzt vor allem die Börsenschwergewichte BASF und SAP Federn lassen müssen. Chris Counihan vom Analysehaus Jefferies meint, dass die Risiken für die europäische Chemieindustrie 2023 größer seien als in den vergangenen zehn Jahren. Hersteller von Grundstoff-Chemikalien seien besonders gas- beziehungsweise energieintensiv und daher nur allmählich in der Lage, ihre Abhängigkeit ohne Mengenrückgänge zu verringern.

Die BASF hat bereits Produktionskapazitäten am Stammsitz in Ludwigshafen zurückgefahren und importiert stattdessen aus den USA, so heißt es. „Wenn der Vorteil günstigerer Energiepreise entfällt, macht das Europa als Investitionsstandort in Summe weniger wettbewerbsfähig“, warnte jüngst BASF-Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel.

Der Softwarekonzern SAP gibt Aktienanalyst Charles Brennan vom Analysehaus Jefferies Rätsel auf. Er frage sich, ob die relative Stärke von SAP nur die Folge der Erholung von der Corona-Krise sei, die abklingen werde. Oder ob es eine Wende zu strukturell schnellerem Wachstum gegeben habe. Die Anleger glaubten derzeit an die zweite Variante, was wenig Spielraum für Irrtümer lasse, orakelt er. Adam Wood von der US-Investmentbank Morgan Stanley schreibt SAP mit ihren etwa 80 Prozent wiederkehrenden Umsätzen defensive Eigenschaften zu. Zudem sollte die Umstellung auf Abonnements im Jahr 2023 ein Gewinnwachstum stützen.

Skepsis gegenüber Bank-Aktien

Leicht rückläufig waren die Papiere von MVV Energie, Fuchs Petrolub und Südzucker. Bei der MVV wird sich zeigen, welchen Einfluss die Strom- und Gaspreisturbulenzen aufs Zahlenwerk künftig haben. In den diese Woche veröffentlichten Zahlen für das Geschäftsjahr legte der Gewinn jedenfalls um 17 Prozent zu, was dem Thema Abschöpfen von Übergewinnen neue Nahrung geben dürfte. Beim Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub ist die Autobranche einer der wenigen aussichtsreichen Endmärkte für 2023, so Michael Schäfer von der Investmentbank Oddo BHF. Gegenwind könnte so in Rückenwind drehen und Fuchs auf niedrigem Bewertungsniveau zurückfinden in die Wachstumsspur.

Im Depot Rhein-Main hadert Jon Peace von der Credit Suisse mit der Aktie der Deutschen Bank. Das Geldhaus dürfte bei begrenztem Eigenkapital gegenüber den Basel-4-Anforderungen (Eigenkapitalvorschriften für Banken) mittelfristig eine unterdurchschnittliche Gesamtrendite erreichen. Das Ertragsziel der Bank für 2023 sei nach wie vor optimistischer als die Konsensschätzung.

Für die Commerzbank hat Kian Abouhossein von der US-Bank JPMorgan seine Ergebnisschätzungen für die kommenden beiden Jahre hingegen etwas nach oben korrigiert. Damit trug er seinen höheren Prognosen für die Zinsen Rechnung. Auch für Anke Reingen von der kanadischen RBC haben die Kurse im europäischen Bankensektor Luft nach oben. Da sich ihrer Ansicht nach aber die Zinsfantasie nun ausgespielt habe, sei die richtige Aktienwahl entscheidend. Die Commerzbank gehört nicht zu ihren bevorzugten Aktien.

Im Luftfahrtsektor geht es mit der Lufthansa-Aktie seit Anfang Oktober aufwärts. Harry Gowers von der US-Bank JPMorgan ist zuversichtlich. Die Kranichlinie biete inzwischen eine viel sauberere Anlagestory mit der stärksten Bilanz unter den Netzwerk-Carriern. Zudem seien die Staatshilfen zurückgezahlt und der Bund ziehe sich wieder zurück. Damit sei auch der Weg frei für Dividendenzahlungen und Übernahmeaktivitäten.

Machtprobe bei Fresenius

Beim Flughafenbetreiber Fraport sieht Graham Hunt vom Analysehaus Jefferies Licht und Schatten. Am Frankfurter Flughafen habe sich das Verkehrsaufkommen erholt. Dies setze die positive Dynamik fort und markiere einen starken Start in den Winterflugplan. Aufgrund der hohen Nettoverschuldung und des negativen Free Cashflow bleibt er für Fraport aber vorsichtig gestimmt.

Beim Fresenius-Konzern musste die Carla Kriwet, Chefin der Dialyse-Tochter FMC, nach nur zwei Monaten im Amt schon wieder gehen. Konzernchef Michael Sen ging als Sieger aus der Machtprobe hervor. Sen muss nun aber das träge Konglomerat weiter auf Trab bringen. Die Börse scheint ihm das zuzutrauen. Unabhängig von den Personalquerelen entwickelte sich der Aktienkurs in die richtige Richtung – und zwar weiter weg vom Jahrestief.