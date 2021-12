Aktien aus der Region haben sich in diesem Jahr besser entwickelt als der Dax

Bergstraße. Wer am Anfang dieses Jahres 1000 Euro oder mehr in Aktien aus dem Depot Südhessen/Bergstraße investiert hätte, dessen Aktienbestand wäre am Jahresende rund ein Drittel mehr wert gewesen – und das alleine aufgrund der Kursentwicklung. Dividenden, welche die Unternehmen bezahlt haben, nicht eingerechnet. Das zeigt der Jahresvergleich im Aktienranking des Bergsträßer Anzeigers. Im Depot Rhein-Main hätte das Plus bei fast zwölf Prozent gelegen. Das Depot Rhein-Neckar hätte einen Wertzuwachs von um die sieben Prozent verzeichnet; auch hier nur die Kurssteigerungen berücksichtigt. Dividendenzahlen gingen nicht in die Berechnung mit ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Drei Regionen – drei Depots: Das Aktienranking des Bergsträßer Anzeigers Der Bergsträßer Anzeiger hat verschiedene regionale Aktiendepots zusammengestellt und berichtet in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung dieser (fiktiven) Geldanlagen. Im Depot Bergstraße/Südhessen sind die Anteilsscheine des Dentaltechnikweltmarktführers Dentsply Sirona enthalten, ebenso die Papiere von TE Connectivity. Beide Konzerne sind an US-Börsen notiert. Für den besseren Vergleich werden Euro-Wechselkurse verwendet. Mit von der Partie sind die Anteilsscheine des Flurfördertechnikunternehmens Jungheinrich und des Zwingenberger Biotechunternehmens Brain. Nicht fehlen darf natürlich der Dax-Konzern Merck aus Darmstadt. Im Depot Rhein-Neckar liegen Aktien des Softwarekonzerns SAP, des Mannheimer Energieversorgers MVV, von Südzucker, dem Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub sowie der BASF. Das Depot Rhein-Main enthält Papiere der Deutschen Bank und der Commerzbank, sowie von Lufthansa und Fraport. Hinzu kommt der Bad Homburger Fresenius-Konzern. mir

Und so war 2021 für Anleger mit Aktien von Unternehmen in der näheren und etwas ferneren Umgebung ein gutes Jahr. Aber wie wird das nächste? Das ist wie immer schwer zu sagen. Nach Weihnachten dieses Jahres sah es so aus, als würden sich die Märkte beruhigen. Die Abwärtsrisiken halten sich in Grenzen. Sollte sich die neue Corona-Variante Omikron als weniger gefährlich erweisen, dann könnte es im neuen Jahr aufwärts gehen.

Was geschieht an der Zinsfront?

Dabei bleibt es jedoch abzuwarten, wie die Notenbanken in den USA und Europa weiter verfahren. Die US-Notenbank hat ja bereits angekündigt, angesichts hoher Inflationsraten und einer gut laufenden Wirtschaft die geldpolitischen Zügel anzuziehen. Mit Zinserhöhungen, die selten gute Nachrichten für Börsen sind, ist zu rechnen. Andererseits scheint das US-Wirtschaftswachstum robust und Kurssteigerungen könnten sich aus guten Unternehmensdaten speisen.

Anders sieht es in Europa aus. Trotz hoher Inflationsraten weigert sich die Europäische Zentralbank (EZB) vehement gegenzusteuern. Eine Zinswende ist nicht in Sicht, obwohl in der Nachbarschaft die Bank of England bereits auf der Bremse steht. Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB heißt an den Finanzmärkten schon längst „Madame Inflation“. Sie stützt mit niedrigen Zinsen die hoch verschuldeten Länder Südeuropas (und ihrer Heimat Frankreich), die so günstig neue Schulden mittels Staatsanleihen machen können, welche die EZB aufkauft – anstatt endlich seit Jahren notwendige Reformen anzugehen. Den Preis zahlen die Menschen in solide wirtschaftenden Staaten, darunter Deutschland. Dort frisst die Inflation Erspartes auf und es trifft vor allem die Schwächeren. Sie müssen einen großen Teil ihres Einkommens für den Konsum ausgeben. Sachvermögen, seien es Immobilien oder Aktien, gelten gemeinhin als relativ inflationsresistent – und Letztere dürften für Anleger auch im neuen Jahr interessant bleiben, auch in der Region.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Zeichen stehen auf Wachstum

Im Depot Bergstraße/Südhessen waren es 2021 vor allem zwei Aktien, die sich außerordentlich positiv entwickelt haben: Der Darmstädter Merck-Konzern, dessen Papier um mehr als 50 Prozent zulegte, und die Aktie des Elektrotechnikkonzerns TE Connectivity – mit seinem großen Standort im Bensheimer Gewerbegebiet Stubenwald – mit einem Plus von rund einem Viertel. Und die Aussichten für beide nächstes Jahr sind gut. Die Zahlen von Merck zeigten weiterhin eine große Dynamik sowie Verbesserungen in allen Geschäftsbereichen, meint Analyst David Evans von der Investmentbank Kepler Cheuvreux. Für TE Connectivity, das Steckverbindungen und Sensoren für Autos liefert, könnte es nächstes Jahr weiter bergauf gehen. Das Unternehmen profitiert von der zunehmenden Verbreitung von Elektroautos und ist auch im klassischen Autogeschäft gut positioniert. Für die nächsten Monate wurde jedenfalls bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen weiteres Wachstum avisiert.

Seinen Wert vom Jahresbeginn gut behaupten konnte die Aktie von Dentsply Sirona, wenn gleich das Papier im Jahresverlauf viele Monate höher notierte als zum Jahresanfang und -schluss. Hier wird es auf den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ankommen. Zahnärzte, deren Praxen Sirona ausstattet und mit Verbrauchsmaterialien versorgt, werden erst wieder investieren, wenn sich ihr Geschäft normalisiert. Derzeit halten sich Patienten mit nicht unbedingt notwendigen Zahnbehandlungen coronabedingt noch zurück. Der Standort Bensheim, das Technologiezentrum von Sirona, war zuletzt aber gut ausgelastet.

Ein sozusagen bewegtes Börsenjahr hat der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hinter sich. Der Aktienkurs schwankte recht stark. Kurz vor Silvester stand aber ein kräftiges Plus und alles in allem hatte das Unternehmen, das ebenfalls einen Standort in Bensheim unterhält, ein außerordentlich gutes Jahr hinter sich, wie Analyst Jorge Sadornil vom Bankhaus Hauck& Aufhäuser meint. Er geht davon aus das sich die Märkte von Jungheinrich auf einem hohen Niveau halten. Allerdings seien sämtliche positiven Aspekte bereits im Aktienkurs enthalten, so seine Momentaufnahme.

Warten auf wirtschaftlichen Erfolg

Dass es im Depot Bergstraße(Südhessen) auch abwärts gehen kann, zeigt die Aktie des Zwingenberger Biotechnologieunternehmens Brain. Sie lag am Jahresende leicht im Minus im Vergleich zum Januar. Bei dem Unternehmen, das seine technologischen Kompetenzen immer stark betont, wird es darauf ankommen, diese endlich auch in wirtschaftliche Erfolge umzusetzen. Zuletzt jedenfalls notierte das Papier in etwa in der Höhe des Ausgabekurses vom Börsengang im Jahr 2016.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Depot Rhein-Neckar lohnt sich immer ein Blick auf die BASF. Der Konzern mit seinen vielen und vielfältigen Kunden in diversen Branchen – vom Zahnpastahersteller über Laufschuhproduzenten bis hin zu Automobilbauern und Landwirten – ist immer ein guter Indikator für die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Und hier verheißen die Aussichten nichts Gutes. Die BASF-Aktie ist seit dem Frühjahr im Sinkflug. Immerhin raten derzeit zehn Finanzanalysten, die Aktie zu kaufen und fünf diese zu halten. Einen Verkauf des Papiers empfiehlt keiner. Gut möglich, dass es mit den Aktien der Ludwigshafener bald wieder aufwärts geht. Und falls nicht, oder nicht so stark, ist da immer noch eine ansehnliche Dividende.

Die ist beim Softwarekonzern SAP traditionell nicht allzu hoch, dafür kann sich auch in diesem Jahr die Kursentwicklung wieder sehen lassen. Und hier ist noch lange nicht Schluss. Michael Briest, Aktienexperte von der Schweizer Großbank UBS, glaubt, dass die Beschleunigung des Cloud-Geschäfts die Neubewertung der SAP-Aktie weiter antreiben werde. Er rechnet mit höheren Wachstumsraten, als zuletzt avisiert.

Beim Energiekonzern MVV Energie ist die rasante Kursentwicklung der von Merck vergleichbar. Das Unternehmen hat dieser Tage das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte vorgelegt und die eh schon respektable Dividende soll weiter steigen. Die Lieferprobleme anderer Versorger, in der Regel vermeintliche Billiganbieter, die schlecht kalkulierten, bringen der MVV derzeit neue Kunden. Das lässt die Umsätze und Gewinne steigen. Denn die Neukunden, die in der Vergangenheit vermeintlich sparten, müssen nun im Grundversorgungstarif deutlich höhere Preise für Strom und Gas zahlen. Des Weiteren floriert bei der MVV das Geschäft mit erneuerbaren Energien, von Photovoltaikanlagen auf Dächern von Unternehmen bis hin zu internationalen Windenergieprojekten. Aber auch das neue Gaskraftwerk in Kiel liefert Renditen ab.

Abwärts mit dem Aktienkurs ging es in diesem Jahr beim Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub. Das Unternehmen ist vermutlich noch zu stark von den Verbrennungsmotoren der Autohersteller abhängig. Immerhin wird schon seit Jahren diversifiziert. Und die Aktie könnte niedrig bewertet sein. Immerhin raten acht Analysten, die das Papier beobachten, zum Kauf.

Ein Plus erzielte die Aktie von Südzucker im Jahresverlauf, wenngleich im Frühjahr und Sommer höhere Kurse zu sehen waren als zuletzt. Ob sich die Aktie wieder dahin bewegt. Das Gros der Analysten rät, die Aktie eher zu halten, als weiter zuzukaufen.

Corona belastet die Lufthansa

Im Depot Rhein-Main hat sich die Deutsche Bank im Frühjahr gut erholt und hält das Kursniveau vom Sommer. Dabei ist noch längst nicht alles eitel Freude und Sonnenschein. Ein schwieriges Ertragsumfeld und hohe Kosten für Digitalisierung und Regulierung spiegelten sich derzeit in der niedrigen Bewertung von Banken wider, so Analyst Michael Seufert von der NordLB. Andere Analysten heben die konsequente Umbaustrategie der Deutschen Bank hervor. Die Erträge stabilisierten sich und, noch wichtiger, der Kostenplan trage Früchte. Bei der Commerzbank folgte einem schwachen Start der Aktie ein Hoch im Frühsommer, ein Tief im Spätsommer und ein weiteres Hoch im Herbst. Auch hier werden in der Analystenzunft Fortschritte bei Kostensenkungen hervorgehoben.

Die Aktie der Lufthansa befand sich dieses Jahr seit März im Sinkflug. Und die weiteren Aussichten hängen eng mit dem Verlauf der Corona-Pandemie zusammen. Besser sieht es bei der Fraport-Aktie aus, die im Jahresverlauf im Plus schloss. Die Unsicherheit durch die Omikron-Variante lastet derzeit auf dem Papier. Das könnte aber auch eine Einstiegschance sein, meint Elodie Rall von der Investmentbank JPMorgan. Am Erholungsszenario ändere sich nichts, es werde höchstens etwas verzögert.

Gut gestartet ist die Fresenius-Aktie in das Jahr, doch dem Hoch von März bis August folgten sinkende Kurse bis zum Jahresende. Das könnte sich im neuen Jahr ändern, wenn der Corona-Gegenwind allmählich nachlasse, meint Falko Friedrichs, Aktienanalyst der Deutschen Bank.