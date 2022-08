Aggressiver Verkehrsteilnehmer bewirft Fahrzeug bei Weinheim mit Tennisball

Weinheim. Am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr ist ein 38-jähriger Mann mit seinem Audi auf der B3 durch die dortige Baustelle nach dem Ortsausgang Sulzbach in Richtung Hemsbach gefahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An der Engstelle echauffierte sich ein bisher unbekannter VW Fahrer über den entgegenkommenden Audi-Fahrer und bewarf dessen Fahrzeug mit einem Tennisball. Der Audi-Fahrer wendete daraufhin und fuhr dem VW hinterher. Dieser flüchtete in Richtung Westtangente und überholte dort mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge auch verbotswidrig rechts. Der Audi-Fahrer konnte den Flüchtigen einige Zeit später wieder in der Mannheimer Straße an einer roten Ampel feststellen.

Erneut ergriff der Unbekannte die Flucht und vollzog mehrere Wendemanöver in der Freiburger Straße. Schließlich verlor der 38-Jährige den Verdächtigen aus den Augen, nachdem dieser mit hoher Geschwindigkeit über einen Parkplatz gefahren war. Der Fahrer des weißen VWs wird wie folgt beschrieben: männlich, 20 bis 30 Jahre alt, dunkle und kurze Haare, Brillenträger.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren

Auf dem Beifahrersitz saß eine junge Frau, welche nicht näher beschrieben werden konnte. Jetzt bittet die Polizei Zeugen oder weitere Personen, welche durch das Fahrverhalten des VW-Fahrers geschädigt wurden, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.