AfD lädt zu Wanderung ein

Bergstraße. Die AfD Bergstraße lädt erstmals zu einer Wanderung ein. Angesprochen sind laut Pressemitteilung politisch interessierte Bürger, unabhängig davon, wie sie zur AfD stehen.

Der Rundgang führt zur kulturhistorischen Walburgiskapelle und zu einer hochmodernen Windkraftanlage. An beiden Stätten bekommen die Wanderer Informationen. Karsten Bletzer, Kreissprecher der AfD Bergstraße, betont: „Wir sind nicht grundsätzlich gegen die Energieerzeugung durch Windkraft, trotzdem möchten wir offen über Vor- und Nachteile der erneuerbaren Energieträger informieren.“

Startpunkt ist am Sonntag, 5. September, um 14.30 Uhr der Wanderparkplatz an der Wegscheide bei Fürth. Die reine Wanderzeit beträgt bei gemütlichem Tempo und recht einfacher Wegstrecke etwa eine Stunde. Zum Abschluss gibt es eine kostenlose Vesper. Es besteht die Möglichkeit, zum Ausklang in geselliger Runde zusammenzusitzen. red