Die Fallzahlen sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen steigen nach Angaben der Polizei in Hessen deutlich, die Dunkelziffer wird als hoch eingeschätzt. Oft blieben die Opfer ihr Leben lang traumatisiert. Der Kampf gegen Kindesmissbrauch habe daher auch für die Region Südhessen höchste Priorität, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Im März starteten der Verein

...