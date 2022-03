Ärzte impfen mehr, der Kreis Bergstraße weniger

Wiesbaden/Bergstraße. Bei den Infektionszahlen in der Corona-Pandemie gibt es im Kreis Bergstraße keine Entspannung. Nach einem leichten Rückgang in den vergangenen Tagen gab es jetzt wieder einen Sprung nach oben: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) von gestern zufolge bei einem Wert von 1364,1 – der zweithöchste Wert in ganz Hessen. Seit dem 23. Februar hatte der Kreis sogar die traurige Spitzenposition im Bundesland inne, bis er sie am Samstag abgegeben hatte.

Doch nun ist nur noch im Odenwaldkreis eine noch höhere Inzidenz zu verzeichnen: 1476,9. Generell sind aber in Hessen wieder steigende Infektionszahlen an der Tagesordnung. So gibt es nur noch sieben Landkreise beziehungsweise kreisfreie Städte mit Werten unter der Marke von 1000 – darunter den Landkreis Groß-Gerau und den Main-Taunus-Kreis sowie die Städte Frankfurt und Offenbach. Hinzu kommen in Nordhessen die Landkreise Hersfeld-Rothenburg und Kassel sowie die Stadt Kassel.

Unterdessen wurden in der vergangenen Woche durch den Kreis deutlich weniger Erstimpfungen gegeben. Die Zahl lag bei 42 nach 157 in der Vorwoche. Ferner wurden in der zweiten März-Woche 58 Zweit-, 213 Dritt- und 27 Viertimpfungen verabreicht – auch in diesem Bereich ist eine deutlich gesunkene Zahl an Impfungen in den drei Impfzentren des Kreises zu verzeichnen. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen meldet dagegen eine sprunghaft gestiegene Gesamtzahl von 3171 Impfungen in der vergangenen Woche im Kreis. In der ersten März-Woche lag die Zahl noch bei 1370.

Die zurückgehende Nachfrage in Verbindung mit der Vielzahl an Impfangeboten durch Ärzte führte dazu, dass die Kapazitäten an den regionalen Impfstellen seit Beginn dieser Woche reduziert wurden.

Die Öffnungszeiten der Impfzentren des Kreises lauten seit dieser Woche: Heppenheim (Spessartstraße 2): Montag, Dienstag, Freitag und Samstag jeweils von 8.30 bis 15.30 Uhr, Mittwoch von 12.30 bis 19.30 Uhr; Rimbach (Lessingstraße 8): Mittwoch, Donnerstag und Samstag jeweils 8.30 bis 15.30 Uhr; Viernheim (Kreuzstraße 2-4): Montag und Dienstag 12.30 bis 19.30 Uhr, Freitag von 8.30 bis 15.30 Uhr.

Die Gesamtzahl der vom Kreis Bergstraße seit Beginn kurz vor dem Jahresende 2020 gegebenen Impfungen bezifferte das Bergsträßer Landratsamt gestern auf 225 657. Darunter waren 101 074 Erst-, 91 207 Zweit- und 33 229 Dritt-Impfungen.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 38 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 34 Betten belegt – davon zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen aktuell kein Patient eine invasive Beatmung benötigt.

12 097 weitere Infektionen wurden nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 1 206 437. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 1133,0. Insgesamt 9406 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 42 mehr als am Vortag. red

