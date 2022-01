Ärzte-Hotline 116117 wegen Krankheitsausfällen überlastet

Hessen. Weil etliche Mitarbeiter krank sind, ist in Hessen die Telefon-Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH) nur eingeschränkt erreichbar. Vor allem tagsüber könne es zu sehr langen Wartezeiten kommen, teilte die KVH am Freitag in Frankfurt mit.

"Wir sind in der Dispositionszentrale der 116117 leider mit einer Situation konfrontiert, die wir wie viele andere Institutionen im Gesundheitswesen im Zusammenhang mit der Erkältungs- und Omikron-Welle leider befürchten mussten", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Eckhard Starke.