Älteren Menschen das Smartphone nahebringen

Bergstraße. Nach der Sommerpause startet das Projekt „Smartphone entdecken für die Generation 55plus“ des Evangelischen Dekanats Bergstraße mit neuen Kursterminen. Smartphone-Nutzer können im „Smartphone-Café“ Fragen rund um die Handynutzung stellen und ihr Wissen vertiefen.

Bahnverbindungen heraussuchen, Konzerttickets buchen, Zeitung lesen, fotografieren, einkaufen, Bilder an die Enkel verschicken, mit Freunden in Kontakt bleiben – das sind alles Dinge des alltäglichen Lebens, die das Handy erledigen kann. Die digitalen Technologien verändern rasant den Alltag. In Zeiten der Pandemie ist dies umso deutlicher geworden. So bequem und einfach die digitale Medienwelt für die Einen sein kann, so kompliziert erscheint sie den Anderen. Die Termine geben einen Einblick in die Welt der Handys, bieten Raum für Fragen und Austausch sowie die Möglichkeit, direkt das eigene Smartphone auszuprobieren und einzustellen.

Jeweils montags (5. September / 19. September / 17. Oktober / 31. Oktober / 14. November und 28. November) sind Interessierte von 9.30 Uhr bis 11 Uhr nach Heppenheim in das Haus der Kirche (Ludwigstraße 13) eingeladen. Die Projektverantwortliche Katrin Helwig (Fachstelle Digitale Medienbildung im Evangelischen Dekanat Bergstraße) steht dabei Rede und Antwort und gibt Tipps rund um das Smartphone.

Eine Teilnahme nur an einzelnen Terminen ist möglich. Die Fachstelle versteht Bildung als eine der wesentlichen Vorrausetzungen für gesellschaftliche Teilhabe, Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit. Das Recht auf Bildung sei auch im digitalen Zeitalter ein grundlegendes Menschenrecht.

Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich an die Generation 55plus. Eine Anmeldung erleichtert die Planung, ist jedoch nicht zwingend notwendig. red