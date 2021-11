Adventskonzert in Darmstadt mit Pater Anselm Grün

Darmstadt. Für das traditionelle Konzert „Gang durch den Advent“ des Konzertchors Darmstadt konnte in diesem Jahr Pater Anselm Grün als Erzähler gewonnen werden. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 5. Dezember, 17 Uhr, in der Darmstädter Pauluskirche statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Konzertchor Darmstadt singt sowohl a cappella als auch begleitet von einem Instrumentalensemble (u. a. Da Ponte Streichquartett) und Jan Wilke an der Orgel. Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Wolfgang Seeliger.

© Sarah Hornschuh/Verlag Herder

Zwischen den musikalischen Beiträgen führt Pater Anselm Grün – prominenter Benediktinerpater aus der Abtei Münsterschwarzach, Autor vieler spiritueller Bücher, Betriebswirt, Referent und Führungskräftetrainer – mit besinnlichen Beiträgen durch das Programm und stimmt die Zuhörer auf die Advents- und Weihnachtszeit ein.

Tickets sind unter Telefon 06151/20400 sowie im Internet (www.konzertchor-darmstadt.de) erhältlich. red/BILD: Sarah Hornschuh/Verlag Herder

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2