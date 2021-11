Adventskalender der Kirche online

Bergstraße. „Wir haben jeden Morgen am Frühstückstisch gemeinsam gerätselt. Tolle Sache!“ Diese und ähnliche Rückmeldungen kamen im Advent vergangenen Jahres von Familien und Einzelpersonen, nachdem es im Evangelischen Dekanat Bergstraße intern einen Rätseladventskalender gegeben hatte. Das hat Katrin Helwig, Nicole Metzger und Katja Folk – Fachreferentinnen für Medienbildung, Familie und Kirche mit Kindern – auf die Idee gebracht, so etwas in diesem Jahr öffentlich für Familien anzubieten.

Jeden Morgen kann ein neues digitales Türchen geöffnet werden. Dahinter verbergen sich kleine Geschichten, Rätsel, Spielideen und Bilder. Die meisten Beiträge sind kleine Filme oder Audios. Die Idee dahinter ist, dass auch kleine Kinder einfach zuhören können und nur wenig extra gelesen werden muss. Die Beiträge sind ganz kurz, so dass sie gut in den Alltag integriert werden können. In der Regel sind sie nicht länger als wenige Minuten.

Natürlich kann der Kalender nicht nur zum Frühstück, sondern den ganzen Tag über geöffnet werden – je nachdem, wie es individuell passt. Das Dekanat möchte mit dieser Aktion gezielt etwas Schönes und Verlässliches für Familien anbieten in einer Zeit, wo Weihnachtsmärkte und viele andere Aktionen wegen der steigenden Coronazahlen wieder abgesagt werden müssen. red

Info: Der Adventskalender kann ab dem 1. Dezember unter folgendem Link abgerufen werden: https://ogy.de/24malfreude

