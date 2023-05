ADFC-Sternfahrt zur Bundesgartenschau

Bergstraße. Der ADFC hat für Sonntag zu einer Sternfahrt zur Bundesgartenschau nach Mannheim aufgerufen. Bis 12 Uhr werden mehrere Hundert Radler am Mannheimer Wasserturm auf dem Friedrichsplatz eintreffen. Zu dieser angemeldeten Demonstration unter dem Motto „Klimaneutral zur Buga 23 – Wir kommen mit dem Rad“ kommen die Teilnehmer aus vielen Orten der Metropolregion nach Mannheim – unter anderem auch von der Bergstraße.

Um 12.15 startet die Demonstration zur letzten Etappe vom Wasserturm in Richtung Nordeingang des Bundesgartenschaugeländes. Auf einem Teil der Strecke fahren die Teilnehmer über den schon freigegeben Abschnitt des neuen Radschnellwegs durch die Feudenheimer Au.

Die Radfahrer dokumentierten damit das enorme Potenzial der dringend notwendigen Verkehrswende, so der ADFC. Statt einem weiteren Ausbau von Kraftfahrstraßen mit zwei oder mehr Fahrspuren für eine Richtung fordern sie mehr Radschnellwege – diese kämen mit einer Fahrspur von vier Metern Breite für beide Richtungen aus. Die Demonstration endet an der Bezirkssportanlage Käfertal-Süd in der Wachenheimer Straße.

Provisorischer Fahrrad-Parkplatz

Für Radfahrer, die im Anschluss die Bundesgartenschau besuchen wollen, steht in der Nähe des Nordeinganges ein provisorischer Fahrrad-Parkplatz zur Verfügung.

Im Kreis Bergstraße gibt es folgende Möglichkeiten, sich der Sternradfahrt anzuschließen:

8 Uhr: Zwingenberg, Bahnhof (Ostseite)

8.30 Uhr: Bensheim, Bahnhof (Ostseite)

9 Uhr: Heppenheim, Firma Langnese Ecke Tiergartenstraße/Mozartstraße

9.15 Uhr: Bürstadt, Marktplatz Ecke Marktstraße/Wilhelminenstraße

10 Uhr: Lampertheim, Kaiserstraße (vor Schillerschule)

10.30 Uhr: Viernheim, OEGBahnhof red