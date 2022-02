ADAC: Wieder mehr Staus auf hessischen Autobahnen

Hessen. Autofahrer haben in Hessen im vergangenen Jahr wieder öfter im Stau gestanden. Der ADAC zählte auf den Autobahnen im Bundesland 55 236 Staukilometer - 10 850 mehr als noch im Jahr zuvor. Die Zeit, die die Autofahrer im Stau verbrachten, stieg um 7661 Stunden auf 25 164 Stunden, wie der Automobilclub am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Auch die Zahl der Staus sei von 32 761 im Jahr 2020 auf 42 689 im Jahr 2021 gestiegen. Dennoch lägen Zahl, Dauer und Länge der Staus noch "deutlich unter dem Niveau von 2019 vor der Pandemie", erklärte der ADAC.

Die schlimmsten Staus habe es im vergangenen Jahr rund um Wiesbaden gegeben, erläuterte ADAC-Verkehrsexperte Wolfgang Herda. Grund dafür sei die Vollsperrung der Autobahn 66 im Bereich der Salzbachtalbrücke seit Juni 2021 gewesen. Die Brücke war kurzfristig gesperrt worden, nachdem sich der Überbau an einem Pfeiler abgesenkt hatte und Betonbrocken herabgefallen waren. Auch die Straßen und Bahngleise unter der Brücke durften nicht mehr befahren werden.