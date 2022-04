ADAC warnt: Vor Ostern wird es voll auf den Straßen

Südhessen. Aus Sicht des ADAC ist zum Wochenende hin mit vollen Straßen zu rechnen. Neben Hessen schließen ebenfalls am Freitag auch in Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Schulen zur Osterpause.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor allem am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag sei mit akuter Staugefahr zu rechnen. Besonders eng wird es, so die Erwartungen des ADAC, rund um das Rhein-Main-Gebiet und auf den Fernverbindungen A 3, A 5 und A 7.

Verkehrsexperte Wolfgang Herda vom ADAC Hessen-Thüringen erwartet trotzdem keine Mega-Staus: „Der Ferienbeginn liegt in diesem Jahr eine Woche vor den Osterfeiertagen, das wird den Reiseverkehr etwas entzerren. Trotzdem sollte sich jeder vor Reisebeginn über die Verkehrssituation auf der geplanten Route informieren.“

Der ADAC rechnet wieder mit vermehrt Urlaubern, die Richtung Süden in die Alpen oder in südlichere Länder sowie zur Nord- und Ostseeküste unterwegs sind. Die Spitzenzeiten liegen am Freitag von 13 bis 19 Uhr, am Samstag und Sonntag von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. „Wer kann, sollte antizyklisch starten,“ empfiehlt Wolfgang Herda. „Genügend Pausen auf der Strecke und Fahrerwechsel helfen, den Osterurlaub schon entspannt auf der Autofahrt zu beginnen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch der Flughafenbetreiber Fraport rechnet zu den Osterferien mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen. Prognostiziert sind einer Mitteilung zufolge bis zu 170 000 Reisende pro Tag in Frankfurt. Da weiterhin viele Coronaregeln gelten, bestehe nach wie vor ein erhöhter Zeitbedarf bei der Abfertigung der Passagiere.Dies führe sowohl für abfliegende wie auch für ankommende Reisende vielfach zu längeren Wartezeiten. red