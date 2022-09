ADAC: Große Preisspanne bei Sprit in Hessen

Hessen. Mit der Rückkehr zu den alten Steuersätzen für Benzin und Diesel haben die Spritpreise an den Zapfsäulen am Donnerstag in Hessen dem ADAC zufolge stark variiert. Die Spanne liege zwischen knapp über den Preis vom Mittwoch bis zum Aufschlag der wieder gültigen alten Steuersätze, sagte der Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen, Cornelius Blanke. Dabei haben aus seiner Sicht die Tankstellbesitzer mit Sicherheit noch den zum günstigeren Tarif eingekauften Treibstoff in ihren Tanks. "Es hat ja wohl keiner heute den teuren Sprit gekauft." Es gebe eine große Spanne bei den Preisen. "Aber der Pfeil zeigt nach oben."

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit Donnerstag gelten für Benzin und Diesel wieder die alten Steuersätze. Inklusive Mehrwertsteuer steigt der Preis für Superbenzin der Sorte E10 damit um 35 Cent pro Liter, für Diesel werden pro Liter 17 Cent mehr fällig.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Tanken ADAC rechnet nicht sofort mit drastischen Spritpreiserhöhungen Mehr erfahren Energie Tankstellenverband erwartet schnellen Spritpreis-Anstieg Mehr erfahren