Achtung vor lästigen Kopfläusen

Habt ihr schon mal von dem Sprichwort „Mich laust der Affe“ gehört? Hintergrund davon ist, dass Affen ihr eigenes Fell und das ihrer Artgenossen auf Parasiten und Läuse durchsuchen.

Es gibt aber auch Läuse, die den Menschen befallen. Die sogenannten Kopfläuse sind kleine Lebewesen, die zur Gattung der Insekten gehören. Sie gibt es auf der ganzen Welt und sind derzeit nicht ausrottbar. Kopfläuse mögen es warm und können oft in den Kopfhaaren von Kindern gefunden werden, da sie beim Spielen sehr nah zusammenrücken. Die Läuse können dann schnell und geschickt von Kopf zu Kopf krabbeln. Das Problem dabei ist, dass die Läuse an andere weitergegeben werden können, obwohl sie den Befall noch nicht bemerkt haben.

Die Läuse befallen unseren Kopf, da sie sich ernähren müssen. Mit ihren spitzen Werkzeugen am Kopf ritzen sie die Kopfhaut des Menschen ein und saugen Blut. Dann juckt die Haut sehr stark und es entstehen Schwellungen auf der Kopfhaut. Die Kopflaus überlebt circa einen Monat und das Weibchen legt in dieser Zeit 150 bis 300 Eier. Diese klebt sie mit einer Art Spucke an die Haarwurzel, die steinhart wird. Diese Eihülle wird Nisse genannt, aus der nach einer Woche eine neue Laus schlüpft. Nissen sind sehr klein und weißlich und deshalb schwer erkennbar. Um Läuse loszuwerden, müssen die Haare mit einem speziellen Kamm gekämmt oder mit Mitteln aus der Apotheke gereinigt werden. ad

