Bergstraße. Das Inklusive Familienzentrum der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie weist auf einen Online-Vortrag hin, in dem es am Montag, 6. September, 19 bis 20.30 Uhr um das Thema „Der Ton macht die Musik – achtsame Sprache in der Erziehung“ geht. Referentin: Heike Claassen. Weitere Informationen (Zugangsdaten) und Anmeldungen per E-Mail an: if.bergstrasse@nrd.de. Es wird ein Teilnehmerbeitrag von fünf Euro erhoben. red

