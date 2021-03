  Achtjähriges Mädchen bei Explosion von Spraydose schwer verletzt

Darmstadt. Ein 8 Jahre altes Mädchen aus Darmstadt ist am Samstag (20.03.) von einer explodierenden Spraydose schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich das tragische Geschehen gegen 17.30 Uhr auf einem Vereinsgelände im Haardtring ereignet. Dort soll die Spraydose in ein Feuer geworfen und damit zu dem explodierenden Geschoss geworden sein, was das Mädchen im Gesicht traf. Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kriminalpolizei (Rufnummer 06151/9690) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft derzeit, wie es zu diesem Unfall kommen konnte.

