Acht neue Corona-Fälle im Kreis

Wiesbaden/Bergstraße. Für den Kreis Bergsträßer wurden gestern vom Landratsamt acht neue Corona-Infektionen gemeldet, eine weniger als am Dienstag der Vorwoche. Jeweils zwei neue Fälle gab es in Biblis und Wald-Michelbach, ein weiterer Fall wurde aus Heppenheim nachgemeldet. Es kamen keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corina-Virus hinzu.

Die Inzidenz für den Kreis Bergstraße (die Zahl der Neuinfizierten innerhalb der vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner) wurde vom Berliner Robert Koch-Institut mit 14,1 angegeben (Vortag 13,7) und wird heute wieder leicht sinken.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 36 der 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon drei mit an Covid-19 Infizierten, von denen zwei eine intensivmedizinische Behandlung benötigen.

Informationen zur Impfstrategie

65 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Insgesamt 7579 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind drei mehr als am Vortag. Die Inzidenz beträgt 17,0 (Montag: 17,7). Die Stadt Frankfurt lag mit einer Inzidenz von 33,0 nicht mehr über dem Wert von 35, bei dem bestimmte Einschränkungen in Kraft treten. In Darmstadt betrug die Inzidenz gestern 31,9. Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist Spitzenreiter in Hessen – dort gab es innerhalb von sieben Tagen keine Neuinfektion.

Heute will die Landesregierung über die Weiterentwicklung der hessischen Impfstrategie informieren, nachdem zuletzt in den 28 Impfzentren im Land Termine für eine Corona-Schutzimpfung vermehrt nicht wahrgenommen wurden. dpa/red