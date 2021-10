Eine Serie von Brandstiftungen hielt Anfang des Jahres die Bürger in Bensheim und die Polizei in Atem und sorgte für große Verunsicherung in der Bevölkerung. Beginnend mit dem 19. Februar bis zum 24. März wurden im Stadtgebiet acht Fahrzeuge in Brand gesetzt. Dabei entstand jeweils ein Sachschaden von 500 Euro bis 10 000 Euro.

Nachdem die Kripo zunächst eine Gruppe Jugendlicher in

...