Abwasser kommt in die Kanalisation

In den Städten befindet sich unter der Erde ein weitläufiges System aus Kanälen und Rohren: Man nennt dies die Kanalisation. Das Abwasser, das in den Häusern beim Duschen, Händewaschen oder in den Toiletten entsteht, wird über Rohre aus den Häusern in diese Kanalisation geleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Draußen, in den Straßen, befinden sich Gitter im Boden, die ebenfalls Rohre zur Kanalisation bedecken. Wenn es regnet, sorgen diese Abflüsse dafür, dass das Regenwasser aus den Straßen ablaufen kann. Häufig sieht man auch große, kreisrunde Deckel ohne Gitter. Diese Kanaldeckel werden genutzt, damit Menschen Zugang zur Kanalisation erhalten, falls es nötig ist, dort etwas zu reparieren.

Fred Fuchs hat das Wichtigste vergessen. © MM

Die Kanäle leiten das Abwasser dann zu einem Klärwerk. Dort wird es gesammelt und gereinigt, damit es wieder als sauberes Wasser verwendet werden kann. Wenn es sehr stark regnet, kann es allerdings passieren, dass die Kanäle volllaufen und das Wasser keinen Platz mehr in der Kanalisation findet. Das kann dann zu Überschwemmungen führen.

Damit genau das nicht passiert, verfügen die Kanalisationen über ein Pumpwerk. Dieses Pumpwerk fährt bei starkem Regen automatisch zu Höchstleistungen auf und pumpt das Regenwasser sehr schnell aus dem Klärwerk in die Flüsse.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Lorsch ist es aber im Juni passiert, dass die Pumpe dort nicht automatisch ansprang. Dadurch lief das Ablaufbecken des Klärwerkes über. Zum Glück konnten die Mitarbeiter dort die Anlage von Hand starten und somit dafür sorgen, dass das Wasser doch noch abgepumpt wurde. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.