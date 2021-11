Abwahl des Bergsträßer Kreisbeigeordneten Krug wird verschoben

Bergstraße. Die letzte Bergsträßer Kreistagssitzung des Jahres 2021 wird coronabedingt in einem etwas kleineren Rahmen stattfinden als üblich. Wie Kreistagsvorsitzender Joachim Kunkel (CDU) mitteilte, wurde mit den Fraktionen abgesprochen, dass nur ein Drittel der 71 Abgeordneten an dem Treffen teilnehmen soll, das am Montag, 13. Dezember, in der Bensheimer Weststadthalle stattfindet. Auf diese Weise soll das Infektionsrisiko verringert werden.

Die Maßnahme hat auch Auswirkungen auf die Tagesordnung. Ursprünglich war angedacht, in der Dezembersitzung den zweiten Wahlgang zur Abberufung des Kreisbeigeordneten Karsten Krug (SPD) abzuhalten. Dies wird nun auf die Februar-Sitzung verschoben, wie Kunkel ankündigte.

Krug hatte nach der Bildung der neuen schwarz-grünen Koalition auf Kreisebene um seine Abwahl gebeten. Für die Abwahl ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Im ersten Wahlgang am 15. November wurde diese Vorgabe erreicht. kbw