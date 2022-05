Abwärtstrend der Infektionsfälle hält an

Wiesbaden/Bergstraße. Die Corona-Infektionszahlen im Kreis Bergstraße sind nun schon seit einigen Tagen leicht rückläufig. Den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge lag die Sieben-Tage-Inzidenz gestern bei einem Wert von 736,9. Allerdings waren drei weitere Todesfälle im Kreis Bergstraße zu beklagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 38 Betten belegt – davon allerdings nur eines mit einem an Covid-19 infizierten Patienten, der aktuell auch keine invasive Beatmung benötigt.

6907 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 1 753 650. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 649,9. Insgesamt 9978 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind sechs mehr als am Vortag. red