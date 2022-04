Abstürzende Äste im Kreis Bergstraße - Wintereinbruch sorgt für mehrere Einsätze

Südhessen. Etwa 50 Meldungen wegen Behinderungen durch Schnee, Straßenglätte, umfallende Bäume und blockierte Straßen mit liegengebliebenen Fahrzeugen haben die Polizei Südhessen in der Nacht von Freitag auf Samstag erreicht. Wie die Polizei mitteilte, dauern die Aufräumarbeiten noch an und erfolgen bevorzugt auf den Bundesstraßen. Nachbisherigem Stand gibt es keine Verletzten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Drei Bewohner eines Hauses wurden wegen mehrerer auf das Dach gestürzter größerer Äste im Erbacher Tal bei Heppenheim evakuiert und in einem Hotel untergebracht. Ein Linienbus konnte im Modautal zwischen Brandau und Lützelbach aufgrund einer Steigung erst nach Streuen der Straße weiterfahren. Viele Straßen in den höheren Lagen des Odenwaldes waren aufgrund der durch die Schneelast umgestürzten Bäume unpassierbar. Es fiel zudem in Oberzent und Hirschhorn der Strom aus. Der erhöhte Pegelstand des Neckars sorgte für eine Hochwasserwelle, sodass geparkte Fahrzeuge am Uferrand entfernt werden mussten.