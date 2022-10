Absolvententreffen der Fern-Uni Hagen

Bergstraße. Der Frankfurter Absolventenkreis der Fern-Universität in Hagen trifft sich am Samstag, 5. November, am Kloster Lorsch.

Für ehemalige Studenten der Fern-Universität in Hagen gibt es am Regionalzentrum Frankfurt seit dem vergangenen Jahr einen Absolventenkreis, in dem sie sich über das Studium hinaus regelmäßig treffen und vernetzen können. Darüber hinaus sollen der Kontakt zur Fern-Universität in Hagen weiterhin erhalten, Studenten unterstützt und Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur gepflegt werden.

Treffpunkt an der Königshalle

In den vergangenen Monaten gab es bereits vielfältige Veranstaltungen, an denen Absolventen aus dem Rhein-Main-Gebiet und von der Bergstraße teilnehmen konnten. Nun folgt ein weiteres Treffen in Lorsch. Geplant ist der Besuch des Unesco-Weltkulturerbes Kloster Lorsch mit anschließender Einkehr. Treffpunkt ist die Königshalle in Lorsch um 11.45 Uhr, von wo aus die Besichtigung startet. Nach der Führung kann man noch eigenständig weitere Teile der Klosteranlage besuchen, bevor man sich zum Austausch gemeinsam im Gasthaus trifft. Absolventen sind genauso willkommen, wie aktuelle Studenten der Fern-Universität in Hagen, die dem Campus Frankfurt zugeordnet sind. red

Info: Infos und Anmeldung online unter: https://bit.ly/3fmhaIT