Bergstraße. 23 Jahre – so lange arbeitete Dr. Wolfgang Gabriel als Amtstierarzt und Abteilungsleiter im Bereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz in der Bergsträßer Kreisverwaltung. Kürzlich ging er in den Ruhestand. Sein Nachfolger und somit neuer Leiter der Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz beim Kreis Bergstraße ist Dr. Thomas Faßbender.

Dr. Wolfgang Gabriel war 23 Jahre als Amtstierarzt und Abteilungsleiter im Bereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz für den Kreis Bergstraße tätig. © Kreis Bergstraße

AdUnit urban-intext1

„Eine Ära geht zu Ende. Wir als Kreisverwaltung verlieren mit Ihnen eine hochgeschätzte Führungskraft mit zupackender Art und viel Persönlichkeit“, betonte Landrat Christian Engelhardt, als er den langjährigen Verwaltungsmitarbeiter verabschiedete. „Sie genießen hohes Ansehen und Respekt in unserer Kreisverwaltung, aber auch darüber hinaus – etwa bei den Städten und Gemeinden. Ich danke Ihnen für Ihren großen persönlichen Einsatz, Ihre Zeit und Ihr Herzblut, die Sie in Ihre Arbeit und Ihr Amt eingebracht haben.“

Auch die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz, zuständige Dezernentin für die Abteilung Veterinäramt und Verbraucherschutz, dankte ihrem langjährigen Mitarbeiter und blickte gern auf die gemeinsame Zeit zurück. „Sie haben sich als Leiter der Abteilung Verbraucherschutz stets für das Wohl der Menschen und als Amtstierarzt auch für das Wohl der Tiere im Kreis Bergstraße eingesetzt. Durch Ihre Arbeit, zu der beispielsweise auch Lebensmittelkontrollen zählten, haben Sie einen wertvollen Beitrag zu sicheren und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln hier in der Region geleistet“, so Stolz.

Dr. Faßbender wünschten die beiden Politiker für seine neuen Aufgaben in der Kreisverwaltung viel Energie und Freude. „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Ihnen einen hervorragend qualifizierten Nachfolger für Dr. Gabriel gefunden haben“, so der Landrat.

Studium in Gießen

AdUnit urban-intext2

Thomas Faßbender studierte von 1997 bis 2003 Veterinärmedizin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und promovierte dort auch anschließend. Von 2004 bis 2009 arbeitete er in verschiedenen Tierarztpraxen mit den Schwerpunkten Rinder und Pferde. Seit August 2009 ist er für den Kreis Bergstraße im Bereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz tätig.

In der Kreisverwaltung nahm er dann von 2016 bis 2018 am Nachwuchsführungskräfteprogramm teil und wurde 2018 in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen. Seit Ende 2020 ist er der Leiter der Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz beim Kreis Bergstraße.

AdUnit urban-intext3

Auch seine ehemaligen Dezernenten Norbert Golzer und Matthias Schimpf bedankten sich bei dem scheidenden Dr. Wolfgang Gabriel. Beide blickten gerne auf die gemeinsame Arbeit mit dem Amtstierarzt und zeitweiligen Leiter des Gesundheitsamtes zurück.

AdUnit urban-intext4

Nach seinem Abitur und dem anschließenden Grundwehrdienst hatte Gabriel von 1980 bis 1986 Veterinärmedizin in Gießen studiert und promovierte anschließend. Von 1987 bis 1992 war er an der Justus-Liebig-Universität Gießen angestellt, bevor er im Sommer 1992 in die öffentliche Verwaltung wechselte. Bis November 1997 arbeitete Gabriel als Amtstierarzt und Dezernatsleiter beim Regierungspräsidium Darmstadt. Im Dezember 1997 trat er dann seine Stelle als Amtstierarzt und kommissarischer Hauptabteilungsleiter beim Kreis Bergstraße an. Dort blieb er, bis auf eine kurze sechsmonatige Unterbrechung, in der er als Amtstierarzt und Referatsleiter im Hessischen Sozialministerium in Wiesbaden arbeitete, bis er vor Kurzem in den Ruhestand versetzt wurde.

Der ehemalige Amtstierarzt des Kreises Bergstraße schaut ebenfalls gerne auf seine Arbeit in der Kreisverwaltung zurück. „Alles, was wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten geschafft haben, haben wir als Team geschafft“, ist Dr. Gabriel überzeugt. Er werde gerne die Kontakte zu seinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aufrechterhalten. Er hat der Verwaltung zudem angeboten, bei Bedarf beratend zur Seite zu stehen. red