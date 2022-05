Absage an ein unterirdisches Ultranet

Berlin/Bergstraße. Zur Ultranet-Stromtrassenführung bei Lampertheim hatte sich der Bergsträßer CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Meister gemeinsam mit seinem FDP-Kollegen Till Mansmann an Bundesminister Robert Habeck (Grüne) gewandt. In der Antwort aus Berlin stellt der parlamentarische Staatssekretär Oliver Krischer (Grüne) im Auftrag des Ministers klar, dass es für die in die Diskussion gebrachte unterirdische Trassenführung keine Realisierungschance gibt.

Wörtlich heißt es dazu in dem Schreiben: „Ihr Vorschlag einer Erdverkabelung (...) stellt hingegen keine in Betracht kommende Alternative dar, da es hierfür zunächst einmal einer E-Kennzeichnung im Bundesbedarfsplangesetz bedürfte. Dies wiederum hätte eine Wiederholung zahlreicher Verfahrensschritte des mittlerweile weit fortgeschrittenen Genehmigungsverfahrens zur Folge. Hinzu kommt, dass eine Verkabelung auch aus netzbetrieblichen Gründen problematisch wäre, da Ultranet im Falle einer Nichtverfügbarkeit des Gleichstrombetriebs auch mit Drehstrom betrieben werden soll. Eine solche Möglichkeit zur Unterstützung der Systemstabilität würde bei einer Erdverkabelung nicht mehr bestehen.“

Darüber hinaus kündigte Krischer in seinem Brief an, dass die Bundesnetzagentur nun die von der Stadt Lampertheim angeregte – und von Amprion nicht favorisierte Verschwenkungsvariante ebenso wie „den Vorschlag von Amprion zum Trassenverlauf und die hierzu aus der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen nun intensiv prüfen und in ihre Entscheidung für einen konkreten Trassenverlauf miteinfließen lassen“ werde.

Abschließend heißt es in der Antwort aus Berlin: „Ein zügiger Netzausbau ist entscheidend für das Gelingen der Energiewende. Indem Sie den Netzausbau in Ihrer Region konstruktiv begleiten, können Sie einen wertvollen Beitrag dazu leisten.“ red